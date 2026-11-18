税関検査場で自撮りを始め、注意されると監視官にカメラを向けて謝罪を要求――19日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『THE突破ファイル』(毎週木曜19:00～)の2時間SPでは、タイから帰国した美容系インフルエンサーと税関職員の攻防を描く。

大量のタイコスメや土産物からは異状が見つからないものの、荷物の拭き取り検査で不正薬物の反応が検出される。アン ミカ、木村昴らが演じる監視官たちは、密輸の手口を見破ることができるのか。

知念侑李

不機嫌なインフルエンサーの狙いは?

今回は「知能犯の悪巧みを見破れ 2時間SP」と題し、「空港税関」と「突破国税局」の2本を放送。「空港税関」にはアン ミカが参戦し、木村昴、高田夏帆、田中美久らが演じる税関職員とともに、巧妙な密輸の手口を見破ろうとする。

国際空港の税関検査場に、麻薬探知犬が反応したという知らせが入る。そこにいたのは、タイから帰国した美容系インフルエンサーと、そのマネージャーだった。

撮影の仕事でタイを訪れていたという2人。しかし、インフルエンサーは検査場で自撮りを始め、職員に注意されると不満げな態度を見せる。

荷物から出てきたのは、大量のタイコスメにカップ麺、現地で購入したという絵画や象の置物。アン ミカは温泉やコスメの話題で会話を弾ませながら、2人の表情を注意深く観察する。

コスメをX線検査にかけても異状は見つからない。ところが、荷物の表面を拭き取って検査すると、不正薬物の反応が検出される。

職員たちは持ち物を一つずつ調べ直すが、検査が長引くにつれてインフルエンサーのいら立ちはさらに強まっていく。

ついには監視官たちにスマートフォンを向け、謝罪を要求する事態に。それまで女性をなだめていたマネージャーにも、次第に焦りの色が見え始める。

果たして、不正薬物はどこに隠されているのか。そして、監視官たちは2人の不自然な言動から密輸の手口を見破ることができるのか。

観月ありさ＆杢代和人がスタジオ初登場

スタジオでは、知念侑李(Hey! Say! JUMP)が、何もしていないのに税関で緊張した経験を振り返る。

初登場の杢代和人(原因は自分にある。)は、検査の合間に飛び出すタイの豆知識に「普通に今タイに行ってみたくなる」と興味を示す。

同じく初登場の観月ありさは、アン ミカの流れるような早口のセリフに「ただひたすらに感心してしまった」と驚き、内村光良も「全部売り物に見えてしまう」と笑いを誘う。

このほか「突破国税局」では、レインボーが演じる国税職員が、濱津隆之演じる名門校の理事長による税逃れの疑惑を調査。学園に寄せられた寄付金のうち、5年間で約1億円を私的に流用した疑いが浮上するが、決定的な証拠が見つからず、難航する調査の行方が描かれる。