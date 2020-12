テレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』が、きょう25日(17:00~23:10)。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する場合もあり。

■17:00~

・[Alexandros]「風になって」

・E-girls「Follow Me」「Merry × Merry Xmas★」「北風と太陽」

・AKB48「予約したクリスマス」「言い訳Maybe」

・A.B.C-Z「終電を超えて~Christmas Night

・櫻坂46「Nobody's fault」

・ジャニーズWEST「週刊うまくいく曜日」

・Jr.EXILE「WAY TO THE GLORY」

・SixTONES「ST」

・SEKAI NO OWARI「silent」

・Sexy Zone「NOT FOUND」

・DA PUMP「Fantasista~ファンタジスタ~」

・東京スカパラダイスオーケストラ「ALMIGHTY~仮面の約束 feat.川上洋平」

・日向坂46「アザトカワイイ」

・BABYMETAL「Distortion (feat. Alissa White-Gluz)」

■18:00~

・aiko「ハニーメモリー」

・いきものがかり「ブルーバード」

・コブクロ「卒業」

・THE RAMPAGE「FEARS」

・三代目 J SOUL BROTHERS「RISING SOUL」

・GENERATIONS「You & I」

●ジャニーズトンチキ名曲メドレー

・関ジャニ∞「∞SAKAおばちゃんROCK」

・関ジャニ∞×NEWS×Sexy Zone×ジャニーズJr.「デカメロン伝説」

・Sexy Zone「バィバィDuバィ~See you again~」

・NEWS「チュムチュム」

・Perfume「Time Warp」

・マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」

・三浦大知「Antelope」

・milet「Who I Am」

■19:00~

・小沢健二「強い気持ち・強い愛」

・KAT-TUN「僕らの街で」

・関ジャニ∞「Re:LIVE」

・Kis-My-Ft2「ENDLESS SUMMER」

●クリスマスメドレー

・AI「ハピネス」

・CHEMISTRY「My Gift to You」

・BoA「メリクリ」

・Superfly「覚醒」

●「題名のない音楽会」×ディズニー名曲メドレー

・高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト「いつか王子様が」

・Toshl×石丸幹二「美女と野獣」

・Toshl×高嶋ちさ子×石丸幹二「星に願いを」

・NEWS「ビューティフル」

・乃木坂46「Route 246」

・HIKAKIN & SEIKIN「光」

・Foorin「パプリカ」

・Hey! Sy! JUMP「ナイモノネダリ」

■20:00~

・Uru「あなたがいることで」

・瑛人「香水」

・KinKi Kids「新しい時代」

・King & Prince「I promise」

・King Gnu「三文小説」

・ゴールデンボンバー「女々しくて」

・DISH//「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」

・NiziU「Make you happy」

・ビリー・アイリッシュ「bad guy」

・V6「It's my life」

・LiSA「紅蓮華」

・Little Glee Monster「足跡」

■21:00~

・あいみょん「裸の心」

●カバーソングメドレー

・JUJU「奏(かなで)」

・広瀬香美「Pretender」

・宮本浩次「First Love」

・森七菜「スマイル」

・久保田利伸「Boogie Ride」「LA・LA・LA LOVE SONG」

・東京事変「青のID」「閃光少女」

・Toshl…視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの冬うた”

・福山雅治「虹」「革命」

・星野源「うちで踊ろう」「化物」「恋」

■22:00~

・嵐…スペシャルメドレー

・EXILE「RED PHOENIX」「Choo Choo TRAIN」

・Mr.Children「Birthday」「Documentary film」

・MISIA「THE GLORY DAY」

・LiSA「炎」