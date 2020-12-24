25日に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』(17:00～23:10)のタイムテーブルが24日、発表された。
今年のテーマは“クリスマス”。『ミュージックステーション』でしか聴くことのできないスペシャルメドレーや、2020年を彩ったアーティストたちの豪華パフォーマンスが展開される。
タイムテーブルは以下の通り。
『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』タイムテーブル ※時間帯内は五十音順
■17:00頃～
［Alexandros］
E-girls
AKB48
A.B.C-Z
櫻坂46
ジャニーズWEST
Jr. EXILE
SixTONES
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
DA PUMP
東京スカパラダイスオーケストラ feat.川上洋平
日向坂46
BABYMETAL
■18:00頃～
aiko
いきものがかり
コブクロ
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
GENERATIONS
Perfume
マカロニえんぴつ
三浦大知
milet
「関ジャム」発『ジャニーズ トンチキ名曲メドレー』
■19:00頃～
AI
小沢健二
KAT-TUN
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
CHEMISTRY
Superfly
高嶋ちさ子・Toshl・石丸幹二
NEWS
乃木坂46
HIKAKIN & SEIKIN
Foorin
Hey! Say! JUMP
BoA
■20:00頃～
Uru
瑛人
KinKi Kids
King & Prince
King Gnu
ゴールデンボンバー
DISH//
NiziU
ビリー・アイリッシュ
V6
LiSA
Little Glee Monster
■21:00頃～
あいみょん
久保田利伸
JUJU
東京事変
Toshl
広瀬香美
福山雅治
星野源
宮本浩次
森七菜
■22:00頃～
嵐
EXILE
Mr.Children
MISIA
LiSA