25日に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』(17:00～23:10)のタイムテーブルが24日、発表された。

  • 左からタモリ、並木万里菜アナウンサー＝テレビ朝日提供

今年のテーマは“クリスマス”。『ミュージックステーション』でしか聴くことのできないスペシャルメドレーや、2020年を彩ったアーティストたちの豪華パフォーマンスが展開される。

タイムテーブルは以下の通り。

『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』タイムテーブル ※時間帯内は五十音順

■17:00頃～
［Alexandros］
E-girls
AKB48
A.B.C-Z
櫻坂46
ジャニーズWEST
Jr. EXILE
SixTONES
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
DA PUMP
東京スカパラダイスオーケストラ feat.川上洋平
日向坂46
BABYMETAL

■18:00頃～
aiko
いきものがかり
コブクロ
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
GENERATIONS
Perfume
マカロニえんぴつ
三浦大知
milet
「関ジャム」発『ジャニーズ トンチキ名曲メドレー』

■19:00頃～
AI
小沢健二
KAT-TUN
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
CHEMISTRY
Superfly
高嶋ちさ子・Toshl・石丸幹二
NEWS
乃木坂46
HIKAKIN & SEIKIN
Foorin
Hey! Say! JUMP
BoA

■20:00頃～
Uru
瑛人
KinKi Kids
King & Prince
King Gnu
ゴールデンボンバー
DISH//
NiziU
ビリー・アイリッシュ
V6
LiSA
Little Glee Monster

■21:00頃～
あいみょん
久保田利伸
JUJU
東京事変
Toshl
広瀬香美
福山雅治
星野源
宮本浩次
森七菜

■22:00頃～

EXILE
Mr.Children
MISIA
LiSA