エアーバンドのゴールデンボンバーが、25日(17:00～23:10)に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』で、視聴者投票で決定した「女々しくて」を披露する。
これまで同番組で、視聴者投票による爆破、“筋肉体操”とのコラボステージ、ミュージカルなどさまざまなスタイルで披露されてきた「女々しくて」。今回は、視聴者からの投票によって、演出が決定する。
選択肢は、“瑛人の「香水」っぽい「女々しくて」”と“NiziUの「Make you happy」っぽい「女々しくて」”の2択。生放送での視聴者投票によって、どちらを披露するかが選ばれる。
【予定歌唱楽曲】 ※出演予定アーティスト(50音順)
AI「ハピネス」
aiko「ハニーメモリー」
あいみょん「裸の心」
嵐 スペシャルメドレー
［Alexandros］「風になって」
いきものがかり「ブルーバード」
E-girls「Follow Me」「Merry × Merry Xmas★」「北風と太陽」
Uru「あなたがいることで」
瑛人「香水」
EXILE「RED PHOENIX」「Choo Choo TRAIN」
AKB48「予約したクリスマス」「言い訳Maybe」
A.B.C-Z「終電を超えて〜Christmas Night〜」
小沢健二「強い気持ち・強い愛」
KAT-TUN「僕らの街で」
関ジャニ∞「Re:LIVE」
Kis-My-Ft2「ENDLESS SUMMER」
KinKi Kids「新しい時代」
King & Prince「I promise」
King Gnu「三文小説」
久保田利伸「Boogie Ride」「LA･LA･LA LOVE SONG」
CHEMISTRY「My Gift to You」
コブクロ「卒業」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
櫻坂46「Nobody's fault」
THE RAMPAGE「FEARS」
三代目 J SOUL BROTHERS「RISING SOUL」
ジャニーズWEST「週刊うまくいく曜日」
JUJU「奏(かなで)」
Jr. EXILE「WAY TO THE GLORY」
GENERATIONS「You & I」
SixTONES「ST」
Snow Man「Grandeur」
Superfly「覚醒」
SEKAI NO OWARI「silent」
Sexy Zone「NOT FOUND」
DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ～」
DISH// 「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」
東京スカパラダイスオーケストラ「ALMIGHTY～仮面の約束 feat.川上洋平」
東京事変「青のⅠＤ」「閃光少女」
Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの冬うた”
NiziU「Make you happy」
NEWS「ビューティフル」
乃木坂46「Route 246」
Perfume「Time Warp」
HIKAKIN&SEIKIN「光」
ビリー・アイリッシュ「bad guy」
日向坂46「アザトカワイイ」
広瀬香美「Pretender」
福山雅治「虹」「革命」
V6「It's my life」
Foorin「パプリカ」
Hey! Say! JUMP「ナイモノネダリ」
BABYMETAL「Distortion (feat. Alissa White-Gluz)」
BoA「メリクリ」
星野源「うちで踊ろう」「化物」「恋」
マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」
三浦大知「Antelope」
Mr.Children「Birthday」「Documentary film」
MISIA「THE GLORY DAY」
宮本浩次「First Love」
milet「Who I Am」
森七菜 「スマイル」
LiSA「紅蓮華」「炎」
Little Glee Monster「足跡」
高嶋ちさ子・Toshl・石丸幹二 ディズニー名曲メドレー