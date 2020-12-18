25日に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』(17:00～23:10)のアーティストの歌唱楽曲が18日、発表された。

今年は“クリスマス”というテーマにちなみ、アーティストたちがクリスマスの夜に聞きたい名曲の数々をひっさげて登場。クリスマスSPメドレーや豪華パフォーマンスが展開される。

出演予定アーティストと予定歌唱楽曲は以下の通り。

【予定歌唱楽曲】 ※出演予定アーティスト(50音順)

AI「ハピネス」

aiko「ハニーメモリー」

あいみょん「裸の心」

嵐 スペシャルメドレー

［Alexandros］「風になって」

いきものがかり「ブルーバード」

E-girls「Follow Me」「Merry × Merry Xmas★」「北風と太陽」

Uru「あなたがいることで」

瑛人「香水」

EXILE「RED PHOENIX」「Choo Choo TRAIN」

AKB48「予約したクリスマス」「言い訳Maybe」

A.B.C-Z「終電を超えて〜Christmas Night〜」

小沢健二「強い気持ち・強い愛」



KAT-TUN「僕らの街で」

関ジャニ∞「Re:LIVE」

Kis-My-Ft2「ENDLESS SUMMER」

KinKi Kids「新しい時代」

King & Prince「I promise」

King Gnu「三文小説」

久保田利伸「Boogie Ride」「LA･LA･LA LOVE SONG」

CHEMISTRY「My Gift to You」

コブクロ「卒業」

ゴールデンボンバー「女々しくて」

櫻坂46「Nobody's fault」

THE RAMPAGE「FEARS」

三代目 J SOUL BROTHERS「RISING SOUL」

ジャニーズWEST「週刊うまくいく曜日」



JUJU「奏(かなで)」

Jr. EXILE「WAY TO THE GLORY」

GENERATIONS「You & I」

SixTONES「ST」

Snow Man「Grandeur」

Superfly「覚醒」

SEKAI NO OWARI「silent」

Sexy Zone「NOT FOUND」

DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ～」

DISH// 「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」

東京スカパラダイスオーケストラ「ALMIGHTY～仮面の約束 feat.川上洋平」

東京事変「青のⅠＤ」「閃光少女」

Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの冬うた”

NiziU「Make you happy」

NEWS「ビューティフル」

乃木坂46「Route 246」

Perfume「Time Warp」

HIKAKIN&SEIKIN「光」

ビリー・アイリッシュ「bad guy」

日向坂46「アザトカワイイ」

広瀬香美「Pretender」

福山雅治「虹」「革命」

V6「It's my life」

Foorin「パプリカ」

Hey! Say! JUMP「ナイモノネダリ」

BABYMETAL「Distortion (feat. Alissa White-Gluz)」

BoA「メリクリ」

星野源「うちで踊ろう」「化物」「恋」

マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」

三浦大知「Antelope」

Mr.Children「Birthday」「Documentary film」

MISIA「THE GLORY DAY」

宮本浩次「First Love」

milet「Who I Am」

森七菜 「スマイル」

LiSA「紅蓮華」「炎」

Little Glee Monster「足跡」

高嶋ちさ子・Toshl・石丸幹二 ディズニー名曲メドレー

