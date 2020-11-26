フジテレビ系大型音楽特番『2020FNS歌謡祭』(12月2日・9日18:30～)の第3弾出演アーティストが26日、発表された。

『FNS歌謡祭』初出演の菅田将暉は、新曲「虹」を。浜崎あゆみは、令和初の新曲で、デビューから22年目にして自身初の日本語タイトル曲としても注目を集める「オヒアの木」を披露する。

BTSは、アメリカビルボードHot100チャート1位に輝いた楽曲「Dynamite」を。11月30日にデビューを迎える7人組ボーイグループ・ENHYPENは、日本の音楽番組初出演を果たす。

第2夜では、俳優の佐藤二朗の出演。CHAGE＆ASKAの往年の名曲「万里の河」をナオト・インティライミとコラボレーションで披露する。佐藤は、音楽番組で初歌唱となる。

そしてスペシャル企画として、ジャニーズ事務所所属のアーティスト4組によるペアコラボが決定。第1夜に出演するNEWS、KAT-TUN、King ＆ Prince、SixTONESの4組が、2組ずつペアになって歌唱する1夜限りのジャニーズコラボ企画となる。組み合わせ、歌唱楽曲は当日生放送で発表される。

11月26日現在の出演アーティストは、以下のとおり(★…新規発表アーティスト)。

■第1夜(12月2日18:30～23:28)

IZ*ONE

Aqours

絢香

嵐

[Alexandros]

宇崎竜童

EXILE

★ENHYPEN

鬼束ちひろ

尾上松也

KAT-TUN

木梨憲武

清塚信也

KinKi Kids

King ＆ Prince

King Gnu

工藤静香

劇団四季『オペラ座の怪人』

倖田來未

郷ひろみ

佐藤浩市

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

JO1

ジェジュン

柴咲コウ

★菅田将暉

SixTONES

DA PUMP

DISH//

德永英明

中島美嘉

NiziU

NEWS

乃木坂46

★浜崎あゆみ

★BTS

藤井尚之

藤井フミヤ

藤巻亮太

松下奈緒

松田聖子

松任谷由実

三浦大知

水樹奈々

Mr.Children

宮野真守

宮本笑里

森高千里

山崎育三郎

LA DIVA（森山良子／平原綾香／新妻聖子／サラ・オレイン）

LiSA

Little Glee Monster

ほか

■第2夜(12月9日18:30～22:48)

aiko

嵐

E-girls

生田絵梨花

瑛人

AKB48

A.B.C-Z

小沢健二

GACKT

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

KENZO（DA PUMP）

櫻坂46

★佐藤二朗

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

THE ALFEE

GENERATIONS from EXILE TRIBE

JUJU

城田 優

Snow Man

Sexy Zone

田代万里生

谷村新司

東京事変

東京スカパラダイスオーケストラ

刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹

中川翔子

Novelbright

秦 基博

花總まり

ハラミちゃん

一青窈

日向坂46

福山雅治

三浦大知

宮本浩次

森山直太朗

山崎育三郎

Little Glee Monster

『レ・ミゼラブル』2021カンパニー

ほか