フジテレビ系大型音楽特番『2020FNS歌謡祭』(12月2日・9日18:30～)の第3弾出演アーティストが26日、発表された。
『FNS歌謡祭』初出演の菅田将暉は、新曲「虹」を。浜崎あゆみは、令和初の新曲で、デビューから22年目にして自身初の日本語タイトル曲としても注目を集める「オヒアの木」を披露する。
BTSは、アメリカビルボードHot100チャート1位に輝いた楽曲「Dynamite」を。11月30日にデビューを迎える7人組ボーイグループ・ENHYPENは、日本の音楽番組初出演を果たす。
第2夜では、俳優の佐藤二朗の出演。CHAGE＆ASKAの往年の名曲「万里の河」をナオト・インティライミとコラボレーションで披露する。佐藤は、音楽番組で初歌唱となる。
そしてスペシャル企画として、ジャニーズ事務所所属のアーティスト4組によるペアコラボが決定。第1夜に出演するNEWS、KAT-TUN、King ＆ Prince、SixTONESの4組が、2組ずつペアになって歌唱する1夜限りのジャニーズコラボ企画となる。組み合わせ、歌唱楽曲は当日生放送で発表される。
11月26日現在の出演アーティストは、以下のとおり(★…新規発表アーティスト)。
■第1夜(12月2日18:30～23:28)
IZ*ONE
Aqours
絢香
嵐
[Alexandros]
宇崎竜童
EXILE
★ENHYPEN
鬼束ちひろ
尾上松也
KAT-TUN
木梨憲武
清塚信也
KinKi Kids
King ＆ Prince
King Gnu
工藤静香
劇団四季『オペラ座の怪人』
倖田來未
郷ひろみ
佐藤浩市
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
JO1
ジェジュン
柴咲コウ
★菅田将暉
SixTONES
DA PUMP
DISH//
德永英明
中島美嘉
NiziU
NEWS
乃木坂46
★浜崎あゆみ
★BTS
藤井尚之
藤井フミヤ
藤巻亮太
松下奈緒
松田聖子
松任谷由実
三浦大知
水樹奈々
Mr.Children
宮野真守
宮本笑里
森高千里
山崎育三郎
LA DIVA（森山良子／平原綾香／新妻聖子／サラ・オレイン）
LiSA
Little Glee Monster
ほか
■第2夜(12月9日18:30～22:48)
aiko
嵐
E-girls
生田絵梨花
瑛人
AKB48
A.B.C-Z
小沢健二
GACKT
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KENZO（DA PUMP）
櫻坂46
★佐藤二朗
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
THE ALFEE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
JUJU
城田 優
Snow Man
Sexy Zone
田代万里生
谷村新司
東京事変
東京スカパラダイスオーケストラ
刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹
中川翔子
Novelbright
秦 基博
花總まり
ハラミちゃん
一青窈
日向坂46
福山雅治
三浦大知
宮本浩次
森山直太朗
山崎育三郎
Little Glee Monster
『レ・ミゼラブル』2021カンパニー
ほか