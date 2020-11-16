NHKは16日、『第71回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:15～)の出場歌手を発表した。

出場歌手は41組(企画枠を除く)。初出場は9組。紅組は櫻坂46、JUJU、東京事変、NiziU、BABYMETAL、miletの6組、白組は瑛人、SixTONES、Snow Manの3組が初出場を決めた。

現在放送中の連続テレビ小説『エール』の主題歌を歌うGReeeeNは、「今こそ歌おう みんなでエール 特別企画」で出場。主題歌「星影のエール」のスペシャルパフォーマンスを届ける。

■紅組

あいみょん(2)、石川さゆり(43)、坂本冬美(32)、櫻坂46(初)、JUJU(初)、Superfly(5)、天童よしみ(25)、東京事変(初)、NiziU(初)、乃木坂46(6)、Perfume(13)、日向坂46(2)、Foorin(2)、BABYMETAL(初)、松田聖子(24)、MISIA(5)、水森かおり(18)、milet(初)、LiSA(2)、Little Glee Monster(4)

■白組

嵐(12)、五木ひろし(50)、瑛人(初)、Official髭男dism(2)、関ジャニ∞(9)、Kis-My-Ft2(2)、King ＆ Prince(3)、郷ひろみ(33)、GENERATIONS(2)、純烈(3)、鈴木雅之(3)、SixTONES(初)、Snow Man(初)、氷川きよし(21)、福山雅治(13)、Hey! Say! JUMP(4)、星野源(6)、Mr.Children(2)、三山ひろし(6)、山内惠介(6)、ゆず(11)

■企画 GReeeeN(初)

なお、今年の総合司会はお笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良と同局の桑子真帆アナウンサーが務め、紅組司会は二階堂ふみ、白組司会は大泉洋が務める。内村は4年連続4回目、桑子アナは68回、69回に続いて3回目、二階堂と大泉は初となる。