フジテレビ系大型音楽特番『2020FNS歌謡祭』(12月2日・9日18:30~)の第2弾出演アーティストが19日、発表された。

今回はなんと、松任谷由実と嵐という共演が実現。お互いが今一緒に歌いたい楽曲を選曲し、松任谷由実の「春よ、来い」と嵐の「君のうた」をコラボレーションで披露する。

また、昨年に引き続き出演が決まった木梨憲武が、宇崎竜童、俳優・佐藤浩市との共演で「生きてるうちが花なんだぜ」を披露。藤井フミヤ・藤井尚之が、チェッカーズの名曲「ジュリアに傷心」をDISH//とコラボレーション。藤井フミヤ・藤井尚之はチェッカーズ初期の名曲「星屑のステージ」もテレビで久しぶりに披露する。

郷ひろみは、DA PUMP のISSA、松下奈緒と「逢いたくてしかたない」を、徳永英明は山崎育三郎と「レイニー ブルー」を、歌舞伎俳優・尾上松也とSixTONESの京本大我は、安全地帯の名曲「じれったい」をコラボレーション。

LiSAは、映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌「炎」を清塚信也のピアノで熱唱。今年、ともに20周年を迎える水樹奈々と倖田來未は、お互いの楽曲「innocent starter」と「you」をコラボレーションする。

第2夜では、aikoと東京スカパラダイスオーケストラが、コラボレーション楽曲「Good Morning~ブルー・デイジー feat. Aiko」に加え、aikoの「ボーイフレンド」をメドレーで披露。森山直太朗は乃木坂46・生田絵梨花と「愛し君へ」を。今年「香水」が一躍ブームになった瑛人は、DA PUMPのKENZOとコラボレーションする。

さらに、GACKTは、YouTubeで話題を集めるピアニストのハラミちゃんとコラボレーションし、「Last Song」を披露する。

そして、NiziUが12月2日のデビュー日に登場。フジテレビ系番組では、これが初歌唱となる。

今年10月に亡くなった作曲家・筒美京平さんの追悼の意を込めて、筒美さんが手がけた名曲の数々を、貴重な映像とともに特集。森高千里が「17才」を披露し、そのパフォーマンスを筒美さんへ贈る。

また、今の時代だからこそ多くの人の心に響く中島みゆきの名曲をトップアーティストがスペシャルパフォーマンス。絢香が「空と君のあいだに」を、工藤静香が宮本笑里とのコラボレーションで「地上の星」を、徳永英明は生田絵梨花とのコラボレーションで「わかれうた」を届ける。

小沢健二は、『FNS歌謡祭』に25年ぶり2回目の出演で、1994年の大ヒット曲「ラブリー」を披露。今年8月放送の『FNS歌謡祭 夏』に続き、東京事変の出演も決定し、デビュー曲「群青日和」、最新曲「命の帳」をテレビ初披露する。

毎年『FNS歌謡祭』の見どころの1つとなっているユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボレーションが今年も決定。Aqoursがユニバーサル・スタジオ・ジャパンから、ハチャメチャなクリスマスコスチュームのミニオンたちと素敵なパフォーマンスを届ける。

ミュージカル特集には、今年10月に開場した劇団四季の新劇場・JR東日本四季劇場[秋]から、現在上映中の『オペラ座の怪人』の名シーンを。そして、花總まりと田代万里生が、来年上演予定の『マリー・アントワネット』の名曲を、さらに花總まりは、今年予定していた公演が新型コロナウイルスの影響で中止となってしまった『エリザベート』で、相手役を演じる予定だった山崎育三郎と「私が踊る時」を披露する。また、大人気の2.5次元ミュージカルから、ミュージカル『刀剣乱舞』 刀剣男士が『FNS歌謡祭』初出陣。team新撰組 with蜂須賀虎徹が「ユメひとつ」を披露する。

ほかにも、三浦大知がCanonの最新技術<ボリュメトリック映像」>とコラボレーション。360度自由視点映像が撮影できるボリュメトリックスタジオで撮影し、通常のスタジオ収録では見られないスペシャルな映像に注目だ。

後日、出演アーティスト情報に加えて、新たな企画も発表予定となっている。

11月19日現在の出演アーティストは、以下のとおり(★…新規発表アーティスト)。

■第1夜(12月2日18:30~23:28)

★IZ*ONE

★Aqours

絢香

嵐

[Alexandros]

★宇崎竜童

★EXILE

鬼束ちひろ

★尾上松也

KAT-TUN

★木梨憲武

★清塚信也

KinKi Kids

King & Prince

King Gnu

工藤静香

★劇団四季『オペラ座の怪人』

倖田來未

郷ひろみ

★佐藤浩市

★三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

JO1

★ジェジュン

柴咲コウ

SixTONES

DA PUMP

DISH//

德永英明

★中島美嘉

★NiziU

NEWS

乃木坂46

★藤井尚之

★藤井フミヤ

★藤巻亮太

★松下奈緒

松田聖子

★松任谷由実

★三浦大知

水樹奈々

Mr.Children

宮野真守

★宮本笑里

森高千里

山崎育三郎

LA DIVA(森山良子/平原綾香/新妻聖子/サラ・オレイン)

LiSA

Little Glee Monster

ほか

■第2夜(12月9日18:30~22:48)

★aiko

嵐

★E-girls

★生田絵梨花

★瑛人

★AKB48

A.B.C-Z

★小沢健二

GACKT

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

★KENZO(DA PUMP)

櫻坂46

★THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

★THE ALFEE

★GENERATIONS from EXILE TRIBE

★JUJU

城田優

Snow Man

Sexy Zone

★田代万里生

谷村新司

★東京事変

★東京スカパラダイスオーケストラ

★刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹

★ナオト・インティライミ

★中川翔子

Novelbright

秦 基博

★花總まり

★ハラミちゃん

★一青 窈

日向坂46

福山雅治

三浦大知

★宮本浩次

★森山直太朗

★山崎育三郎

Little Glee Monster

『レ・ミゼラブル』2021カンパニー

ほか

