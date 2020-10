fripSideが2020年11月4日にリリースするベストアルバム(2作品)とニューシングル「legendary future」のジャケットが公開された。

2009年に南條愛乃がボーカルで参加してスタートした第2期fripSideの初となるベストアルバムは、アニメタイアップ楽曲を軸に収録された『the very best of fripSide 2009-2020』と、八木沼悟志が奏でる美しいメロディーと南條愛乃のエモーショナルなボーカルが際立つミディアム・バラード集『the very best of fripSide -moving ballads-』の2作が同時リリース。







『the very best of fripSide 2009-2020』(初回限定盤(2CD+BD)・初回限定盤(2CD+DVD)・通常盤)







『the very best of fripSide -moving ballads-』(初回限定盤(2CD+BD)・初回限定盤(2CD+DVD)・通常盤)

一方のシングルは、10月より放送開始となったTVアニメ『キングスレイド 意志を継ぐものたち』のオープニングテーマで、ストリングスの旋律と南條愛乃のボーカルが心地よく絡み合う切ない楽曲。10月10日より各配信サービスにて随時先行ダウンロード配信がスタートしている。

収録楽曲など各詳細は公式サイトにて。