2020年11月4日に2作品同時リリースとなる第2期fripSideの初のベストアルバムより、全収録曲が公開された。

今回リリースとなるのはアニメタイアップを軸にした第2期fripSideの代表曲『the very best of fripSide 2009-2020』と、南條愛乃をボーカルに迎え10周年を迎えたfripSideが紡いできた、八木沼悟志による珠玉のメロディーワークが光るミディアム&スローテンポ曲を収録した『the very best of fripSide -moving ballads-』の2作品となる。

●『the very best of fripSide 2009-2020』収録曲

【Disc1】

01. dual existence

(TVアニメ「とある科学の超電磁砲T」新オープニングテーマ)

02. We Rise

(アズールレーン中国版三周年主題歌)

03. final phase

(TVアニメ「とある科学の超電磁砲T」オープニングテーマ)

04. BLACKFOX

(劇場アニメ「BLACKFOX」主題歌)

05. when chance strikes

06. Love with You

(TVアニメ「寄宿学校のジュリエット」オープニングテーマ)

07. Edge of the Universe

08. under a starlit sky

09. divine criminal

(TVアニメ「されど罪人は竜と踊る」オープニングテーマ)

10. killing bites

(TVアニメ「キリングバイツ」オープニングテーマ)

11. crossroads

12. sky -crossroads version-

13. clockwork planet

(TVアニメ「クロックワーク・プラネット」オープニングテーマ)

14. The end of escape -fripSide edition-

15. white forces -IS3 edition-

【Disc2】

01. 1983-schwarzesmarken-(IS3 version)

02. Two souls -toward the truth-

(TVアニメ「終わりのセラフ」名古屋決戦編オープニングテーマ)

03. magicaride -version2016-

04. Luminize

(TVアニメ「フューチャーカード バディファイトハンドレッド」オープニングテーマ)

05. infinite synthesis

06. black bullet

(TVアニメ「ブラック・ブレット」オープニングテーマ)

07. eternal reality

(TVアニメ「とある科学の超電磁砲S」新オープニングテーマ)

08. sister's noise

(TVアニメ「とある科学の超電磁砲S」オープニングテーマ)

09. Decade

10. Hesitation Snow

(PCゲーム「はつゆきさくら」オープニングテーマ)

11. way to answer

(PSP専用ソフト「とある科学の超電磁砲」オープニングテーマ)

12. Heaven is a Place on Earth

(劇場版 ハヤテのごとく! HEAVEN IS A PLACE ON EARTH 主題歌)

13. future gazer

(OVA「とある科学の超電磁砲」オープニングテーマ)

14. LEVEL5 -judgelight-

(TVアニメ「とある科学の超電磁砲」新オープニングテーマ) 15. only my railgun (TVアニメ「とある科学の超電磁砲」オープニングテーマ)

●『the very best of fripSide -moving ballads-』収録曲

【Disc1】

01. late in autumn

02. colorless fate -version 2018-

03. memory of snow

04. 冬のかけら

05. promenade

06. rain of blossoms

07. Secret of my heart

08. The end of summer

09. Answer

10. beyond the horizon

11. message (version2)

12. prismatic fate

(PCゲーム「プリズム☆ま~じカル」エンディングテーマ)

13. one dream

14. only me and the moon

【Disc2】

01. everlasting

(「ああっ女神さまっ 第42巻 限定版」OAD主題歌)

02. an evening calm -crossroads version-

03. frosty breeze

04. whitebird -version 2020-

05. My Own Way

(特撮アクション時代劇「BLACKFOX:AGE OF THE NINJA」主題歌)

06. snow blind -crossroads version-

07. 悲しい星座

08. I'm believing you

09. split tears -crossroads version-

10. white relation(IS4 version)

11. three count

12. a silent voice

13. brave new world -crossroads version-(fripSide Only)

タイアップ曲もオリジナル曲もいずれ劣らぬ名曲ぞろいのfripSideだけに2作品ともに必聴盤になることは間違いない。

fripSide<第2期>初のベストアルバムは2020年11月4日に2作同時リリース。映像特典などの詳細は公式サイトにて。