fripSideが、第2期fripSideのミュージック・ビデオを集めたBlu-rayを2020年4月1日にリリースすることが決定した。

毎回多彩なゲスト出演で話題のfripSideのミュージック・ビデオだが、初期の作品は入手困難な状態になっており、全曲HD化により初のBlu-rayとなってリリースされる。

さらに新録音とアレンジ見直しにより再構築された「only my railgun」2020 versionの新規ミュージック・ビデオの収録も予定されている。

fripSideミュージック・ビデオ集(Blu-ray)(※タイトル未定)は、2020年4月1日(水)の発売予定で、価格は7,000円(税別)。

【収録曲】

・only my railgun

・sister’s niose

・black bullet

・clockwork planet

・Love with You

・final phase

・only my railgun(2020 version)※タイトル未定

他全24曲予定

※八木沼悟志とSTAFFによるオーディオコメンタリーを収録(予定)

※初回生産分封入特典:スクールカレンダー(予定)