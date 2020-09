12月は、年末が迫り忙しい一方、健康を気づかったり1年のお付き合いを感謝したりと手紙を出す機会が多くあります。ビジネスやプライベートで手紙を出す際は、季節の挨拶を添えて相手を気づかうひと言が欠かせません。

この記事では、12月らしい季節の挨拶を取り入れた手紙の書き方や、ビジネスシーンで流用できる文例についてご紹介します。

手紙の冒頭には、自分や相手の住む地域やその年の気候、風土にあった表現を踏まえて季節の挨拶を盛り込みます。ここでは12月に使える季節の表現についてご紹介します。

「師走」は12月の言い方として定番の表現のため、「師走の候」「師走のみぎり」「師走の折」のようなかたちで使えます。

季節の挨拶の後ろには安否を確信する表現が盛り込まれますが、「年の瀬を迎え」「めっきり寒い日が続きますが」といった表現も可能です。

1年を24の季節に分けた「二十四節気」では、12月7日ごろに「大雪(だいせつ)」を迎えます。そのため12月上旬の季節の挨拶に使える表現ではありますが、大雪とは文字通り“雪が多く降る時期”を表現しているため、雪がまったくない場合には使用は控えましょう。

12月中旬となり、寒気がいよいよ厳しく感じられるころになると、「寒冷の候」という表現がふさわしくなります。こちらの言葉は12月全般に使うことも可能ですが、実際に寒さを強く感じる気候で使うのが適当であるため、主に12月中旬から下旬に使うものと捉えててよいでしょう。

また、行く年を惜しみながら新しい年への想いを馳せて、「本年も残り少なく」といった言葉を用いるのもよいでしょう。

冬至(とうじ)は毎年12月21日ごろのため、12月下旬に送る手紙にふさわしい季節の表現です。また、年の暮れを表す歳末は「歳末の候(さいまつのこう)」と使えるほか、意味をとって「年の暮れのご多忙の折」などとすることもできます。

手紙は主文のあとに必ず結びの挨拶を添えます。12月に送る手紙の結びの挨拶は、年末だからこそ健康を気づかう言葉や一年間の感謝を添えるとよい印象が与えられるでしょう。ここでは、寒さや年末の忙しさが和らぐような結びの挨拶について紹介します。

結びの文章は季節を踏まえた挨拶に限らず、何かを補足したり強調したりする場合にも使われます。

12月に送る手紙の例文についてご紹介します。

正式な手紙の構成は以下のとおりです。

頭語と結語は組み合わせが決まって、頭語に「拝啓」、結語に「敬具」を使うのが一般的です。丁寧な手紙の場合には、頭語に「謹啓(きんけい)」、結語に「謹言(きんげん)」とする場合もあります。

お歳暮などを受け取った場合はできるだけ早くお礼状を出すのが原則です。そのため「まずは暑中をもって」として手紙を送ります。

贈答状とはお歳暮に添える手紙のことです。お歳暮は12月の上旬から20日ごろまでに送るのが一般的なので、送るタイミングにあわせて季節の挨拶を添えます。

目上の人やビジネス上の相手でも普段の生活の様子が窺い知れる場合には、年末ならではの負担を気づかう文章を送ることができます。

欧米の企業では、1年の感謝を伝える季節の挨拶状としてのクリスマスカードを会社名義で送りあうことも一般的です。ここでは英語で文章を書く場合の例文をご紹介します。

なお、クリスマスカードを送る際は、11月の下旬から12月の上旬に手配をします。

例文 : Have a very Merry Christmas and a Happy New Year! We wish your company the very best for continued success. 訳 : クリスマスと新年のご挨拶を申し上げます。 貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます。

例文 :

Merry Christmas!

Thank you for your continuous support this year.

We would like to express our gratitude to your company for your continued support and send seasonal greetings.

楽しいクリスマスを!

訳 :

今年1年のご支援に感謝いたします。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。