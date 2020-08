8月23日、富士急ハイランド・コニファーフォレストにてた「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYS DAY3:「Special Live ~Summerly Tone♪~」が開催された。

本公演は約18,000人のキャパシティに対し、4,000名を動員して開催された。また、3日間の公演中、本会場、ライブ・ビューイング(国内・海外)で、のべ34,073名を動員した。

本公演の出演はPoppin'Party(愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙)、前島亜美(Pastel*Palettes 丸山彩役) with RAISE A SUILEN、Morfonica(進藤あまね、直田姫奈、西尾夕香、mika、Ayasa)。

●セットリスト

<Morfonica>

1.Daylight -デイライト-

2.chAngE

3.メリッサ

4.金色へのプレリュード

5.ブルームブルーム

<前島亜美(Pastel*Palettes 丸山彩役) with RAISE A SUILEN>

1.きゅ~まい*flower

2.パスパレボリューションず☆

3.天下卜ーイツ A to Z☆

4.あっつあつ 常夏 らぶ☆サマー!

5.ゆら・ゆらRing-Dong-Dance feat.白鷺千聖

6.もういちど ルミナス

<Poppin'Party>

1.Time Lapse

2.イニシャル

3.夏のドーン!

4.夏空SUN! SUN! SEVEN!

5.八月のif

6.ときめきエクスペリエンス!

7.STAR BEAT!~ホシノコドウ~

8.ティアドロップス

9.ミライトレイン

<アンコール>

10. 夢を撃ち抜く瞬間に! 8th☆LIVE ver.

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.