8月23日、富士急ハイランド・コニファーフォレストにてた「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYS DAY3：「Special Live ～Summerly Tone♪～」が開催された。
本公演は約18,000人のキャパシティに対し、4,000名を動員して開催された。また、3日間の公演中、本会場、ライブ・ビューイング(国内・海外)で、のべ34,073名を動員した。
本公演の出演はPoppin'Party(愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙)、前島亜美(Pastel＊Palettes 丸山彩役) with RAISE A SUILEN、Morfonica(進藤あまね、直田姫奈、西尾夕香、mika、Ayasa)。
●セットリスト
＜Morfonica＞
1.Daylight -デイライト-
2.chAngE
3.メリッサ
4.金色へのプレリュード
5.ブルームブルーム
＜前島亜美(Pastel＊Palettes 丸山彩役) with RAISE A SUILEN＞
1.きゅ～まい＊flower
2.パスパレボリューションず☆
3.天下卜ーイツ A to Z☆
4.あっつあつ 常夏 らぶ☆サマー！
5.ゆら・ゆらRing-Dong-Dance feat.白鷺千聖
6.もういちど ルミナス
＜Poppin'Party＞
1.Time Lapse
2.イニシャル
3.夏のドーン！
4.夏空SUN! SUN! SEVEN!
5.八月のif
6.ときめきエクスペリエンス！
7.STAR BEAT!～ホシノコドウ～
8.ティアドロップス
9.ミライトレイン
＜アンコール＞
10. 夢を撃ち抜く瞬間に！ 8th☆LIVE ver.
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