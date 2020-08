8月22日、富士急ハイランド・コニファーフォレストにて「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYS DAY2:RAISE A SUILEN「THE DEPTHS」が開催された。

RAISE A SUILEN

本公演は約18,000人のキャパシティに対し、4,860名を動員して開催された。出演はRAISE A SUILEN(Raychell、小原莉子、夏芽、倉知玲鳳、紡木吏佐)。オープニングアクトは『D4DJ』よりHappy Around!が務めた。

Happy Around!

●セットリスト

1.Invincible Fighter

2.A DECLARATION OF ×××

3.SOUL SOLDIER

4.UNSTOPPABLE

5.HELL! or HELL?

6.Beautiful Birthday

7.Takin’ my Heart

8.激動

9.恋しさと せつなさと 心強さと

10.DEPARTURES

11.DRIVE US CRAZY

12.!NVADE SHOW!

13.Sacred world

14.REIGNING

15.EXPOSE ‘Burn out!!!’

16.R・I・O・T

