2020年8月21日、富士急ハイランド・コニファーフォレストにて「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYS DAY1：Roselia「Einheit」が開催された。
本公演は、約18,000人のキャパシティに対し4,882名を動員して開催。出演はRoselia(相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)。また、オープニングアクトとして、『D4DJ』よりMerm4idが登場した。
公演中には、2019年に開催したRoselia×RAISE A SUILEN合同ライブのBlu-ray発売情報も解禁。さらに、同公演の第2弾となるライブの開催も告知された。
●セットリスト
1.Avant-garde HISTORY
2.BLACK SHOUT
3.Ringing Bloom
4.BRAVE JEWEL
5.Safe and Sound
6.約束
7.Break your desire
8.Neo-Aspect
9.PASSIONATE ANTHEM
10.ONENESS
11.Sanctuary
12.R
13.FIRE BIRD
-アンコール-
14.Song I am.
15.熱色スターマイン
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