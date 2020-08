2020年8月21日、富士急ハイランド・コニファーフォレストにて「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYS DAY1:Roselia「Einheit」が開催された。

Roselia

本公演は、約18,000人のキャパシティに対し4,882名を動員して開催。出演はRoselia(相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)。また、オープニングアクトとして、『D4DJ』よりMerm4idが登場した。

Merm4id

公演中には、2019年に開催したRoselia×RAISE A SUILEN合同ライブのBlu-ray発売情報も解禁。さらに、同公演の第2弾となるライブの開催も告知された。

●セットリスト 1.Avant-garde HISTORY

2.BLACK SHOUT

3.Ringing Bloom

4.BRAVE JEWEL

5.Safe and Sound

6.約束

7.Break your desire

8.Neo-Aspect

9.PASSIONATE ANTHEM

10.ONENESS

11.Sanctuary

12.R

13.FIRE BIRD

-アンコール-

14.Song I am.

15.熱色スターマイン



(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.