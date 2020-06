ブシロードによるメディアミックスプロジェクト『D4DJ』の無料配信ライブ「D4DJ Sound Only Live」が2020年6月20・21日に行われた。本稿では、Day1(6月20日)についてレポートする。

Day1では、本編のライブ前に「#D4DJサウンドオンリーライブDay1 直前! Happy Around!ミーティング」と題した生配信を、YouTube「D4DJチャンネル」にて実施。

「D4DJ Sound Only Live」

『D4DJ』に登場するユニット・Happy Around!(ハッピーアラウンド!)のメンバー(愛本りんく役・西尾夕香、明石真秀役・各務華梨、大鳴門むに役・三村遙佳、渡月 麗役・志崎樺音)と、Merm4id (マーメイド)の瀬戸リカ役・平嶋夏海、日高さおり役・葉月ひまりが出演し、ユニットの魅力を伝えるバラエティー企画だ。

また、7月26日に無観客配信ライブ「MixChannel Presents D4DJ CONNECT LIVE」を開催すること、開催延期が発表されている「D4DJ 5th LIVE(仮)」のタイトルが「D4DJ D4 FES. -Be Happy-」に決定したこと、カバー楽曲リリックビデオの制作が決定したことなども発表した。

「MixChannel Presents D4DJ CONNECT LIVE」はHappy Around!、Peaky P-key (ピーキーピーキー)、Photon Maiden (フォトンメイデン)、Merm4id、燐舞曲(ロンド) 、Lyrical Lily (リリカルリリィ)が出演するライブ。2020年4月にキャストが発表されたばかりのLyrical Lilyにとって、初のステージとなる。また、カバー曲のリリックビデオは全6ユニット分を制作。第一弾はHappy Around!がカバーする「PARTY☆NIGHT」となる。

「Happy Around!ミーティング」の後は、いよいよライブ本編。通常のライブ同様、観覧する際の注意事項が読み上げられた後は、燐舞曲のステージがスタートする。1曲目に歌唱したのは、「DAYBREAK’S BELL」。いきなりの新たなカバー曲に、YouTube内のフロアのボルテージが一気に上昇した。燐舞曲はカバー4曲、オリジナル1曲を歌い、続くPhoton Maidenへバトンタッチ。新たなカバー曲「sakura」を含む全5曲を歌唱した。歌う楽曲により様々な表情を魅せる彼女たち。新たなカバー曲では、どんなパフォーマンスを魅せてくれるのかも楽しみだ。

3番手として登場した「Merm4id」は、「CAT’S EYE」「キューティーハニー」「real Emotion」と、色っぽさ溢れるナンバー3曲をカバー。その後、新曲「4U」を含むオリジナル曲を披露し、ユニットの魅力を存分に届けた。続く「Peaky P-key」は、新曲カバー曲「アンチクロックワイズ」と、新たなオリジナル曲「最頂点Peaky&Peaky!!」を含む全5曲をチョイス。「最頂点Peaky&Peaky!!」が始まる前には「Peaky P-key」というコール&レスポンスを入れて、YouTube内のフロアをさらにヒートアップさせた。

その盛り上がりのなか登場した「Happy Around!」は、聞いているだけで自然と笑顔になるようなカバー・オリジナル併せて4曲を歌唱。そんな彼女たちに紹介された「Lyrical Lily」は自己紹介をした後、「汚れっちまった悲しみの色」をライブで初めて披露した。

そして、再び登場した「Happy Around!」が新曲「Happy Music♪」とオリジナル曲「Dig Delight!」を立て続けに歌唱。2時間超に及ぶ配信ライブを締めくくった。

ノンストップで曲を繋いでいった今回の無料配信。普段のライブではリアルタイムでなかなか聞けない感想が、「コメント」という形で見られるなど、新鮮な感覚も楽しめたライブとなった。

●西尾夕香(Happy Around! 愛本りんく役コメント

D4DJ初のサウンドオンリーライブ、いかがでしたか!? 視覚的にも聴覚的にもキャラクターの魅力100%のライブで、新たな楽しみ方が出来たのではないでしょうか! 直前生放送もいかがでしたか?久しぶりにキャストのみんなで揃って生放送をお届けできて嬉しかったです! サウンドオンリーライブのDay1とDay2ではセットリストも違いましたし、サウンドオンリーライブはDay1とDay2ではセットリストも違いますので、両日とも直前生放送から私たちと一緒に盛り上がっていただけていたら嬉しいです!

\はっぴーあらうんど~~!/

●「D4DJ Sound Only Live」DAY1 セットリスト



<燐舞曲>

M-01.DAYBREAK’S BELL/新規カバー

M-02.名前のない怪物/カバー

M-03.Leia/カバー

M-04.カレンデュラ/オリジナル

M-05.unravel/カバー

<Photon Maiden>

M-06.Here’s the light/オリジナル

M-07.シドニア/カバー

M-08.READY STEADY GO/カバー

M-09.sakura/新規カバー

M-10.Photon Melodies/オリジナル

<Merm4id>

M-11.CAT’S EYE/カバー

M-12.キューティーハニー/カバー

M-13.real Emotion/新規カバー

M-14.Floor Killer/オリジナル

M-15.round and round/オリジナル

M-16.4U/オリジナル・新曲

<Peaky P-key>

M-17.Gonna be right/オリジナル

M-18.アンチクロックワイズ/新規カバー

M-19.Let’s do the ‘Big-Bang!’/オリジナル

M-20.最頂点Peaky&Peaky!!/オリジナル・新曲

M-21.電乱★カウントダウン/オリジナル

<Happy Around!>

M-22.Direct Drive!/オリジナル

M-23.恋愛レボリューション21/カバー

M-24.ココロオドル/カバー

M-25.Cosmic CoaSTAR/オリジナル

<Lyrical Lily>

M-26.汚れっちまった悲しみの色/オリジナル・ライブ初披露

<Happy Around!>

M-27.Happy Music♪/オリジナル・ライブ初披露

M-28.Dig Delight!/オリジナル

