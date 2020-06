ブシロードによるメディアミックスプロジェクト『D4DJ』の無料配信ライブ「D4DJ Sound Only Live」が2020年6月20日・21日に行われた。本稿では、Day2(6月21日)についてレポートする。Day1はコチラ。

「D4DJ Sound Only Live」

「D4DJ Sound Only Live」は、キャラクターが織りなす“音のみ”のオンライン配信ライブ。Day2では、本編のライブ前に「#D4DJサウンドオンリーライブDay2直前!Lyrical Lilyミーティング」と題した生配信をYouTube「D4DJチャンネル」にて実施。

『D4DJ』に登場するユニットのなかで4月に全キャストが明らかとなったLyrical Lily (リリカルリリィ)のメンバー(桜田美夢役・反田葉月、春日春奈役・進藤あまね、白鳥胡桃役・深川瑠華、竹下みいこ役・渡瀬結月)と、Happy Around!(ハッピーアラウンド!)の愛本りんく役・西尾夕香、Merm4id (マーメイド)の松山ダリア役・根岸 愛が出演し、Lyrical Lilyのキャラクター紹介などを行った。

なお、配信では、2020年秋にリリースを予定している『D4DJ』のアプリ『D4DJ Groovy Mix』の事前登録者数が50万人を突破したことを記念し、ゲームリリース後に「呼び込み君」のDJアレンジVer.が実装されることを発表。併せて、山手響子(CV:愛美)と愛本りんくが「呼び込み君」のテーマをアカペラで歌った「呼び込み君D4DJコラボモデル」を抽選でプレゼントすることも告知された。プレゼント応募方法などは後日公開予定。

さらに、『D4DJ Groovy Mix』の先行プレイ版アプリ『D4DJ Groovy Mix D4U Edition』において、夏に行われる予定のアップデート情報も発表。Lyrical Lilyのオリジナル楽曲「汚れっちまった悲しみの色」と先行プレイ版限定ストーリーの追加や、ゲームBGM曲「ロックマン2 メドレー1」、「ストリートファイターⅡ メドレー1」が楽曲として追加されるほか、機能改善も予定しているという。

様々な情報が公開された後は、ライブ本編へ。今回のSound Onlyライブは連日の開催となり、曲数も両日28曲と同じであったが、セットリストは大幅に変更。各ユニットの曲数が増えたことに、『D4DJ』の軌跡も感じられるライブとなった。

Day2のトップバッターは、Day1と同じく燐舞曲(ロンド)。新たなオリジナル曲「ニルヴァナ」をはじめとする5曲を歌い、オーディエンスを魅了した。2番手のPhoton Maiden (フォトンメイデン)は3曲のカバーと、新曲「Discover Universe」を含むオリジナル2曲を披露。YouTube内のフロアを大いに沸かせた。

続いて登場したMerm4idは、カバー・オリジナルそれぞれ3曲ずつ歌い上げる。これまでのライブでも会場を多いに盛り上げてきたオリジナル曲「Floor Killer」では、多くの視聴者の心を躍らせた。4番手のPeaky P-key (ピーキーピーキー)は、カバー1曲、オリジナル4曲の構成。フロアのテンションを一段階も二段階も上げた。

そのバトンを受けた「Happy Around!」は、まず、新規カバー曲「DIVE TO WORLD」を含む4曲で視聴者に笑顔を届ける。Day1同様に、「Happy Around!」の呼び込みで登場したLyrical Lilyは「汚れっちまった悲しみの色」を歌唱したほか、『D4DJ Groovy Mix D4U Edition』にて本曲が配信されることを改めて告知。

そして、再び登場した「Happy Around!」が「Happy Music♪」「Dig Delight!」を披露し、盛り上がり続けた2日間の配信ライブを締めくくった。

この日に告知された情報のほか、Day1では、7月26日に無観客配信ライブ「MixChannel Presents D4DJ CONNECT LIVE」を開催することや、カバー楽曲リリックビデオの制作が発表されるなど、まだまだ盛り上がりをみせる『D4DJ』プロジェクト。出演者を中心に作り上げられる「楽しい時間」を共有するのは、今からでも遅くない。

●反田葉月(Lyrical Lily 桜田美夢役)コメント

直前生放送、そしてサウンドオンリーライブ、ありがとうございました! 先輩方と一緒にライブを盛り上げられる事がすごくすごく嬉しかったです!! リリリリのオリジナル楽曲「汚れっちまった悲しみの色」もお披露目させて頂きました! 可愛くてノリノリになれる素敵な楽曲です! 皆様どうでしたか? 一緒に乗っていただけてたら嬉しいです!

直前生放送は4人揃って皆様と楽しめて本当に嬉しかったです! 4人ともこれから沢山思い出ができるのも楽しみです! これからも皆様と一緒に楽しい時間をお届けできるよう一生懸命頑張って行きます。本当に2日間ありがとうございました!これからも宜しくお願い致します!

●「D4DJ Sound Only Live」Day2 セットリスト



<燐舞曲>

M-01.瞬動-movement-/オリジナル

M-02.ニルヴァナ/オリジナル・新曲

M-03.東京テディベア/カバー

M-04.カレンデュラ/オリジナル

M-05.Horizontal Oath/オリジナル

<Photon Maiden>

M-06.READY STEADY GO/カバー

M-07.ブルー・フィールド/カバー

M-08.“What” are you?/オリジナル

M-09.シドニア/カバー

M-10. Discover Universe/オリジナル・新曲

<Merm4id>

M-11.CAT’S EYE/カバー

M-12.Gamble Rumble/カバー

M-13.real Emotion/カバー

M-14.ING/オリジナル

M-15.4U/オリジナル

M-16.Floor Killer/オリジナル

<Peaky P-key>

M-17.アンチクロックワイズ/カバー

M-18.Let’s do the ‘Big-Bang!’/オリジナル

M-19.Gonna be right/オリジナル

M-20.最頂点Peaky&Peaky!!/オリジナル

M-21.電乱★カウントダウン/オリジナル

<Happy Around!>

M-22.Direct Drive!/オリジナル

M-23.DAYS/カバー

M-24.ムーンライト伝説/カバー

M-25.DIVE TO WORLD/新規カバー

<Lyrical Lily>

M-26.汚れっちまった悲しみの色/オリジナル

<Happy Around!>

M-27.Happy Music♪/オリジナル

M-28.Dig Delight!/オリジナル

(C) 群馬電機株式会社 All Rights Reserved.

(C)CAPCOM U.S.A., INC. 1991, ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)bushiroad All Rights Reserved. illust: やちぇ

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.