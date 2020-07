2020年6月11日にPurple One Starレーベルからのソロアーティストデビューが発表された声優・降幡愛。そのデビューミニアルバム『Moonrise』の詳細が発表された。

『Moonrise』は、6月11日のソロアーティストデビュー発表と共に先行配信が開始された楽曲「CITY」を含めた全6曲入り。全曲の作詞を降幡本人が手掛け、作編曲・プロデュースは本間昭光(bluesofa)が担当。降幡の80'sシティポップを詰め込んだ1枚となっている。

初回限定盤にはCDのほか、「CITY」Music Videoとメイキング映像、さらに「CITY」Music Video ((Band edition)を収録したBlu-rayが付属。加えて20Pの撮り下ろしPhotobookも同梱されたスリーブ付仕様で、豪華な内容となっている。80'sシティポップの世界を感じられるジャケットイラストは通常盤・初回限定盤を並べると繋がる仕様となっている点にも注目したい。

通常盤

初回限定盤

さらに、通常盤・初回限定盤に加え、完全数量生産限定盤としてアナログレコード(LPレコード)の発売も決定。ジャケットには降幡愛の撮り下ろし写真が使用予定で、全3形態が9月23日(水)の発売予定となっている。

そして、全形態に共通の初回生産特典として、2020年11月開催予定の降幡愛スペシャルライブチケット最速先行抽選申込券の封入も決定。降幡愛スペシャルライブは11月14日(土)・15日(日)にBillboard Live YOKOHAMA、11月21日(土)にBillboard Live OSAKAで開催予定となっている。降幡 愛として初のライブをお見逃しなく。

また、降幡が所属するPurple One StarレーベルのOFFICIAL STOREがオープン。レーベルやアーティスト商品が販売される。加えて、Purpe One Star OFFICIAL Twitterアカウント(@purpleonestar)も本日開設。こちらもあわせてチェックしておきたい。

降幡愛のデビューミニアルバム『Moonrise』は、2020年9月23日(水)の発売予定。収録楽曲など各詳細は公式サイトにて。