声優・鬼頭明里が2020年6月10日(水)にリリースする1stアルバム『STYLE』に収録される楽曲が公開された。

収録曲「23時の春雷少女」は、数々のヒットソングを手がけた田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN)が作詞・作曲を担当。そのほか、「Drawing a Wish」は、作詞・磯谷佳江、作曲・小野貴光 編曲・玉木千尋といった、デビュー曲「Swinging Heart」を手掛けたチームが担当している。

■鬼頭明里『STYLE』収録内容

01. Drawing a Wish

作詞:磯谷佳江 作曲:小野貴光 編曲:玉木千尋

02. INNOCENT

作詞・作曲・編曲:鶴﨑輝一

03. Desire Again

作詞:新田目駿(HANO) 作曲:momo 編曲:神田ジョン

04. Fly-High-Five!

作詞:昆真由美 作曲・編曲:中山英二

05. Star Arc

作詞:昆真由美 作曲・編曲:塚田耕平(Dream Monster)

06. Always Going My Way

作詞:吉田詩織 作曲・編曲:立山秋航

07. 23時の春雷少女

作詞・作曲:田淵智也 編曲:やしきん・成田ハネダ(パスピエ)

08. dear my distance

作詞:石倉誉之・yuiko 作曲・編曲:石倉誉之

09. CRAZY ROCK NIGHT

作詞・作曲・編曲:久保正貴(Black Butterfly)

10. Closer

作詞・作曲:shilo 編曲:Potato Parties

11. Swinging Heart

作詞:磯谷佳江 作曲:小野貴光 編曲:玉木千尋

12. 君の花を祈ろう

作詞・作曲:shilo 編曲:白神真志朗

13. Tiny Light

作詞・作曲・編曲:Saku

そしてジャケット写真も公開となり、初回限定盤と通常盤は白と黒の衣装違いで、カラフルな洋服に囲まれたピンクのウォークインクローゼットの中にいる人形をイメージした写真となっている。また、法人別オリジナル特典の絵柄も公開。きゃにめ特典にはチケットホルダーが封入される。

初回限定盤(三方背)

初回限定盤

通常盤

さらに、鬼頭明里、待望の1stライブツアーが開催も決定。2020年9月22日(火・祝)の東京公演を皮切りに、9月27日(日)に大阪、10月3日(土)に名古屋にて開催。ツアーチケット優先申し込み券が、6月10日(水)発売の1stアルバム『STYLE』に封入される。各詳細は公式サイトにて。