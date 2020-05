コトブキヤが「ZOIDS(ゾイド)」のプラモデルシリーズとして展開している「HMM ZOIDS」より、「モルガ&モルガ(キャノリーユニット装着型)」が発売中。

モルガは、ゼネバス帝国軍およびガイロス帝国軍の昆虫型ゾイド。低い体高と重装甲を持っている。実際の商品は、重装甲の独特のスタイルを細かに立体化されている。

また、長距離砲を装備したモルガキャノリーも大型キャノン部分をパーツ分割により密度感を残したまま立体化。胴体側面に配された大型車輪は可動式で、スパイクターンギミックや、キャノリー時のアウトリガーのような役割を果たす新規ギミックが搭載されている。

(C)TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.