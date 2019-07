『ゾイド』シリーズより、新規デカールを追加したセイバータイガーがHMMシリーズにて発売される。2019年12月発売予定で、価格は6,000円(税抜)。

2019年12月発売予定「EZ-016 セイバータイガー マーキングプラスVer.」6,000円(税抜)

「セイバータイガー」は、『ゾイド』アニメシリーズにて、ゼネバス帝国が開発した史上初の大型高速戦闘ゾイド「サーベルタイガー」を強化改造した機体。「EZ-016 セイバータイガー マーキングプラスVer.」は、セイバータイガーに新規デカールを追加したプラモデルで、曲面を主体に構成されたデザインの中に広い可動範囲を誇る関節を内蔵している。

また、ボーナスパーツとして、頭部コックピットのクリアーパーツにはクリアーグリーンに加えて無色クリアー成型のものが追加され、好みのクリアーカラーで塗装することが可能とのこと。付属の帝国共通武装は機体各部へ付け替えることもでき、頭部コックピットに登場させることのできる一般パイロットのフィギュアが付属する。

(C)TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.