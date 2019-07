『ゾイド』シリーズよりシールドライガーがHMMシリーズでキット化されることが決定した。2019年10月発売予定。価格は7,800円(税抜)。

「RZ-007 シールドライガーDCS-J」は、白いシールドライガーMk-IIを一新し、黒い外装やフレームなど殆どのパーツを新規成型色にて再現したもの。シールドライガー本体の可動だけでなく、2連装ビームキャノンは設定通りの展開に加えて砲の仰角を取ることが可能となっている。

また、頭部コックピットのハッチが開閉し、付属の一般パイロットのフィギュアを搭乗させることもできるとのこと。胴体に内蔵されたゾイドコア部分は着脱が可能で、背部のAMD2連装20mmビーム砲は格納・展開を再現。各種エンブレムやコーションマークを盛り込んだデカールが付属する。

(C)TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.