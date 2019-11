2020年月発売予定「RMZ-11 ゴドス 旧共和国仕様」4,800円(税抜)

「ゾイド」シリーズより、旧共和国仕様のゴドスがHMMシリーズにて発売される。2020年1月発売予定で、価格は4,800円(税抜)。

ゴドスは、ヘリック共和国軍のアロサウルス型主力小型ゾイド。中型恐竜ゾイドをベースにして開発されている。「RMZ-11 ゴドス 旧共和国仕様」は、HMMシリーズの中でも可動範囲が広く、ゴドスのさまざまなアクションポーズを楽しめる。

また、追加パーツには共和国共通コックピットが付属し、コックピットは「標準型(初期ロット)」、「標準型(後期ロット)」、「重装甲型(指揮官機)」の3タイプに換装可能。加えて、頭部コックピットのハッチが開閉できるため、同梱されている一般パイロットのフィギュアを搭乗させることができる。

(C)TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.