玩具シリーズ「HMMゾイド」より「RZ-028 ブレードライガーAB」が2020年2月に発売される。価格は7,800円(税抜)。

ブレードライガーは、同じく「ゾイド」シリーズ「シールドライガー」の後継機。「RZ-028 ブレードライガーAB」は、「アタックブースター」を装備しての再登場となる。

また、全身の成型色をさらに見直して再現性の向上が図られている。ボーナスパーツとして、クリアーパーツはクリアーオレンジに加え無色クリアー成型のものが追加。好みのクリア―カラーで塗装することができる。

さらに、頭部コックピットのハッチが開閉、一般パイロットのフィギュアが付属し搭乗が可能、胴体に内蔵されたゾイドコア部分の着脱が可能、脇に装備されたレーザーブレードは設定どおり展開・伸長し格闘ポーズを再現できるなどのギミックを楽しめる。

