TBSで30日、生放送の新音楽番組『CDTVライブ! ライブ!』(毎週月曜22:00~22:57)がスタートする。初回は19時から4時間スペシャルで放送。このたび出演アーティスト第2弾が発表された。また、当日の企画や歌唱曲の一部も公開された。

TBSのGP帯で生放送するレギュラー音楽番組としては27年ぶりとなる同番組。コンセプトは、「アーティスト自身が作り上げるステージをまるごと生中継する、月曜よる10時のライブ番組」だ。

先日、出演アーティスト第1弾が発表され、GP帯のCDTVスペシャル番組に初出演となる嵐をはじめ、Official髭男dism、FLOWER FLOWERのほか、期待の若手からはiriが登場。そして、日曜劇場『テセウスの船』の主題歌を務めたUruがテレビ初登場する。

このたび、第2弾出演アーティストとして日向坂46、Foorin、注目のコラボアーティスト・EXIT×Da-iCEの出演が決定した。

さらに当日の企画や歌唱曲の一部が公開された。

アーティストが届ける企画(一部)

■嵐が自ら曲をセレクトした、テレビ初披露の楽曲を含むSPメドレー

■Kis-My-Ft2が想いの詰まった感謝のメドレーに加え新曲を披露

■アーティストが自身の大ヒット曲を歌うスペシャルメドレー!

乃木坂46は全4曲をメドレーで歌唱、King & Prince は超人気シングル全5曲をパフォーマンス

■Official髭男dismが、本来ライブでしか見せないパフォーマンスを特別に披露

■テレビ初登場となるUruが、『テセウスの船』の主題歌「あなたがいることで」と2018年10月期の火曜ドラマ『中学聖日記』の主題歌「プロローグ」の2曲を歌唱

■アーティストが全国の絶景やゆかりの場所から生中継で歌唱する「出張ライブ! ライブ!」コーナーでは、DA PUMPが沖縄から中継、森山直太朗が「さくら(独唱)」を歌唱

■日本を代表するアーティストが、日本を代表する名曲をカバーする特別企画「名曲ライブ! ライブ!」コーナーでは、4曲をお届け。ISSA(DA PUMP)は「島人ぬ宝」、数原龍友(GENERATIONS from EXILE TRIBE)は「桜色舞うころ」、三浦大知は「未来予想図II」、Little Glee Monster は「ファイト!」を歌唱

出演アーティスト・歌唱曲一覧(出演アーティス50音順)

嵐 テレビ初披露の楽曲を含むSPメドレー

iri 「Sparkle」

EXIT×Da-iCE 「I got it get it feat.Da-iCE」

Uru 「あなたがいることで」「プロローグ」

AKB48 (放送で発表)

Official 髭男 dism 「I LOVE...」「宿命」

Kis-My-Ft2 SPメドレーなどを披露

King & Prince 「シンデレラガール」「Memorial」「君を待ってる」「koi-wazurai」「Mazy Night」

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 「R.Y.U.S.E.I.」「Movin’ on」

GENERATIONS from EXILE TRIBE 「ヒラヒラ」

SixTONES 「lmitation Rain」(もう1曲歌唱予定)

Snow Man 「D.D.」(もう1曲歌唱予定)

DA PUMP 「Heart on Fire」

乃木坂46 「帰り道は遠回りしたくなる」「しあわせの保護色」「シンクロニシティ」

「制服のマネキン」「何度目の青空か?」

日向坂46 「ソンナコトナイヨ」

Foorin 「パプリカ」

FLOWER FLOWER 「CHE.R.RY」「夢」

三浦大知 「I’m Here」

森山直太朗 「さくら(独唱)」

Little Glee Monster 「世界はあなたに笑いかけている」