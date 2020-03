TBSで30日、GP帯で生放送するレギュラー音楽番組としては27年ぶりとなる新番組『CDTVライブ! ライブ!』(毎週月曜22:00~22:57)がスタートする。初回は19時から4時間スペシャルで放送。このたび出演アーティスト第1弾が発表された。

番組のコンセプトは、“アーティスト自身が作り上げるステージをまるごと生中継する、月曜よる10時のライブ番組”。毎週、旬なアーティストをはじめ、若手の注目株から大御所まで豪華アーティスト陣を迎え、それぞれのこだわりが詰まったステージを東京・赤坂のTBS放送センターのスタジオから生中継する。

初回は19時から4時間スペシャルで放送。その出演アーティスト第1弾が、昨日放送の『CDTVスペシャル! 卒業ソング音楽祭2020』で発表された。注目の若手アーティストからアイドル、大御所アーティストまで、幅広いラインアップとなっている。

GP帯のCDTVスペシャル番組に初出演となる嵐をはじめ、Official髭男dism、FLOWER FLOWERのほか、新人ではiriが出演。そして、日曜劇場『テセウスの船』の主題歌を歌うUruがテレビ初登場。今後もアーティストと共に作り上げる熱い企画内容や歌唱曲が続々と発表される予定だ。

また、番組スタートに伴い、番組公式SNSとして今までのTwitterに加え、アーティストの知られざる素顔やおもしろ企画がYouTubeチャンネルやInstagramで進行している。

■出演アーティスト第1弾(50音順)

嵐

iri

Uru

AKB48

Official髭男dism

Kis-My-Ft2

King & Prince

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

GENERATIONS from EXILE TRIBE

SixTONES

Snow Man

DA PUMP

乃木坂46

FLOWER FLOWER

三浦大知

森山直太朗

Little Glee Monster