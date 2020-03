TBSで16日、今年で4回目の開催となる音楽特番『CDTV! 卒業ソング音楽祭2020』(19:00~22:57)が生放送される。このたび、追加出演アーティストと歌唱曲が発表された。9曲のテレビ初披露曲があることも見どころとなっており、卒業を控えた乃木坂46の白石麻衣は、自身が作詞したソロ曲「じゃあね。」をテレビ初披露する。

追加アーティストとして、17日に最終回を迎える火曜ドラマ『恋はつづくよどこまでも』で主演を務めている上白石萌音の出演が決定。歌手としても活躍する上白石は、学校の体育館から中継でスキマスイッチの「奏(かなで)」を歌唱。森山直太朗も、この季節にぴったりの場所から自身の代表曲「花」を披露する。さらに武田鉄矢、石井竜也、氣志團、尾崎裕哉といったメンバーも、それぞれこの季節にぴったりの名曲を歌唱する。

出演アーティスト・歌唱曲一覧は以下の通り。

秋山黄色「モノローグ」(※テレビ初披露)

石井竜也「浪漫飛行」

EXIT×スカイピース「ぴえんは似合わないぜ feat.スカイピース」(※注目の卒業ソングテレビ初披露)

AKB48「GIVE ME FIVE!」「失恋、ありがとう」

尾崎裕哉「卒業」(※父・尾崎豊から受け継いだ不朽の名曲をテレビ初披露)

上白石萌音「奏(かなで)」「From The Seeds」(※テレビ初披露)

氣志團「One Night Carnival」

川嶋あい「旅立ちの日に…」

関ジャニ∞「友よ」

コブクロ「桜」「卒業」

SHISHAMO「曇り夜空は雨の予報」「さよならの季節」(※テレビ初披露)

SPICY CHOCOLATE「夢のカケラ feat. ファンキー加藤 & ベリーグッドマン」(※テレビ初披露)

武田鉄矢「贈る言葉」

DA PUMP「Heart on Fire」(※2秒で覚えられると話題の「つり革ダンス」をテレビ初披露)

NEWS「さくらガール」

乃木坂46「しあわせの保護色」

白石麻衣(乃木坂46)「じゃあね。」(※乃木坂46初のメンバー作詞曲をテレビ初披露)

ファンキー加藤「あとひとつ」

flumpool「素晴らしき嘘」「証」

森山直太朗「花」

Little Glee Monster「青春フォトグラフ」「STARTING OVER」「遥か」

さらに、NEWSもテレビ初披露曲を歌唱することが決定。上記の歌唱曲としては、自身の代表曲のひとつ「さくらガール」が発表されているが、テレビ初披露曲は生放送で明らかに。メンバーとスタッフが議論した結果、先日リリースしたアルバム『STORY』から一曲を選んだという。果たしてその曲とは・・・?

