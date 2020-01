8人組アニメ大好きガールズユニット「A応P」が、2020年1月4日(土)、ワンマンライブを東京・神田明神ホールで開催し、700人の観客を2時間30分超に渡って沸かせた。「A応P 4th LIVE TOUR 2019-2020 LOOK at ME!!!」は 2019年9月16日、大阪・阿倍野 ROCKTOWNからスタート。同ツアーは国内12カ所で行われ、この日の東京公演で千秋楽となった。

A応P内の新ユニット、「aimai soleil (あいまいそれいゆ)」、「OVERWHELM (おーばーうぇるむ)」、「Priiry♡ (ぷりりぃ)」各々のコスチュームに身を包んだ8人がステージに登場。待ちわびたファンからの歓声の中、「あけましておめでとうございます! A応P 4thツアーファイナルへようこそ!かっ飛ばして行くよ!」と、リーダーの春咲暖の掛け声とともにライブがスタート。

曲中に各メンバーを次々と紹介する「イントロデュース A応P」を披露。続いて「二次元ポケット」では客席から声援が飛び交い、早くも場内はヒートアップ。メンバーもステージを縦横無尽に動き回り、ファンの声援に応える。激しいアップチューン・ナンバーが4 曲続いたあと、改めて春咲暖から新年の挨拶。その後、巴奎依から「ここからは私たちの世界に浸って下さいね!」と、しっとりとした楽曲も披露。もっとも元気いっぱいのA応Pなので、しっとりと言っても徐々に曲もテンポアップする。

中盤は各ユニットのコーナー。最初に登場したのは小嶋凛、堤雪菜、広瀬ゆうきのユニット・aimai soleil。「Vitamin × POP」がテーマのとおり、3人はキュートなステップと歌声で客席を魅了し続ける。続いては「Cool × ROCK」がテーマの旭優奈、春咲暖、星希成奏のOVERWHELM。aimai soleilとは一転して、攻めの楽曲とキレのある激しいダンスで場内を圧倒。ラストは「Mystic × GOTHIC」がテーマの、工藤ひなき、巴奎依のPriiry♡は、ファンタジックでマジカルな楽曲とキラキラと眩いダンスで会場を沸かせる。

ユニット披露コーナーのあとは再び8人が再結集。下手からaimai soleil→OVERWHELM→Priiry♡の順に横一線で並び、本ツアーから始まった「演技企画」コーナーに。これはツアー各公演で毎回、異なるストーリーを脚本の藤原新太(オープンロード/TEAM 花時。)が書き下ろしたもので、今回の東京公演でストーリーが完結。ツアータイトルと同じ「LOOK at ME!!!」と名付けられた最終話では、日常に疲れた「君」の世界に閉じ込められたキャラクターたちの物語が完結。「君」は一人ではないと訴える キャラクターの想いが朗読パート後の「ディア ホライゾン」へと繋がった。

そして、アフターストーリーとして各ユニットのキャラクターが秋葉原に降り立ち、A応 Pのライブ会場、神田明神ホールに現れるというヴァーチャルとリアルが交錯する映像を挟み、タイアップ作品のTVアニメ『ぼくのとなりに暗黒破壊神がいます。』の世界観をイメージした学ラン風衣装に着替えたメンバーが再び舞台に登場。衣装は黒をベースに、それぞれのメンバーカラーをフィーチャーしている。春咲暖の「せっかく衣装が新しくなったので、やっちゃいますか!」の掛け声と共に、1月13日(月)に配信が始まる新曲「FREEDOM でムダに無敵!!」を初披露。序盤から EDMポップで駆け巡るド派手なパーティー・チューン。エッジの効いた歌詞が矢継ぎ早に放たれ、フォーメーションの整った激しいダンスで観客を興奮の坩堝に叩き込む。「そろそろラストスパート!みんな着いて来てくれますか!」と、ここからは本編ラストの「全力バタンキュー」まで、アップテンポ・ナンバーを立て続けに歌い、会場も最高潮に盛り上がる。

8人の圧巻のパフォーマンスに興奮冷めやらぬ会場は、「A応P!A応P!」とアンコールを求める凄まじいまでの大きな声のコールが鳴り響く。再びステージに戻ってきたメンバーから、「演技企画」コーナーのドラマCD化決定の発表があり、A応P恒例アンコール・ナンバー「JOYFUL ∞P でアンコール!! 」に「MISSION→」を続けて披露。

春咲が「あっという間に最後の曲になってしまいました。これからも LOOK at ME!!! 精神で行きます!!」と告げて、A応Pのファーストシングル「Never Say Never」に突入。一糸乱れぬ力強いフォーメーションのパフォーマンスを全力投入し、2時間30分超にも及んだ全国ツアーファイナル公演を締めくくった。

●A応P 4th LIVE TOUR 2019-2020 LOOK at ME!!! FINAL 2020年1月4日(土)@神田明神ホール/セットリスト

M-01. OVERTURE to LOOK at ME!!!

M-02. イントロデュース A応P

M-03. 二次元ポケット

M-04. Another World

M-05. 呼べよ嵐

M-06. COSMIC MAGIC STARS

M-07. 希望 TRAVELER

M-08. 愛と勇気とフィロソフィー

<aimai soleil コーナー>

M-09. STEP BY STEP (aimai soleil)

M-10. カフェとラッテのラブセオリー (aimai soleil)

<OVERWHELM コーナー>

M-11. Take you higher (OVERWHELM)

M-12. 開封 MOTiVE (OVERWHELM)

<Priiry♡コーナー>

M-13. DarkMatter LOVIN' YOU (Priiry♡)

M-14. Kiss & Cry (Priiry♡)

<演技パート>

最終話『LOOK at ME!!!』

M-15. ディア ホライゾン

M-16. FREEDOM でムダに無敵!!

M-17. Cotona MODE

M-18. 初恋 Hello 注意報

M-19. Over The Future

M-20. Stay Gold

M-21. 全力バタンキュー

<ENCORE>

M-22. JOYFUL∞P でアンコール!!

M-23. MISSION→

M-24. Never Say Never