A応Pの全国ツアー「A応P4th LIVE TOUR 2019-2020 LOOK at ME!!!」が2019年9月16日、大阪・阿倍野ROCKTOWNにてスタートした。

「メンバーそれぞれの個性=CHARACTER」がコンセプトの4th LIVE TOUR、ユニットごとに分けられた衣装で登場し、初披露となる「OVERTURE to LOOK at ME!!!」でライブはスタートした。

2曲目はツアーテーマ曲「イントロデュースA応P」。配信リリースは9月16日深夜とまだ発売前だったが、事前に動画サイトにアップされていたこともあって、ファンは合いの手も予習済み。予想以上の盛り上がりを見せる。

本ツアーではメンバー初挑戦となる演技パートも設けられた。これは各公演で1話ずつ演じられ、ツアー最終日に完結する。この日は第1話「異世界で出会ったのは必然ですか?」を上演。台本を片手にスタンドマイクで演技をするメンバーを、観客も静かに見守る。

また、今回のツアーからA応P内に“aimai soleil”、“OVERWHELM”、“Priiry♡”の3つのユニットが誕生し、それぞれのユニットに2次元キャラクターを設定。“aimai soleil”を玖条イチソ(「艦隊これくしょん」、「温泉むすめ」等)、“OVERWHELM”をニリツ(「吸血鬼に天国はない」、「処刑少女の生きる道(バージンロード)―そして、彼女は甦る―」等)、“Priiry♡”をゆーげん(「アトリエ」シリーズ、「アウトブレイク・カンパニー」等)が担当する。本デザインの発表は10月19日(土)の福島公演からとなり、ツアーコンセプトの“CHARACTER”に合わせた展開を予定。メンバーのMCでもユニットの衣装やイラストの話でヒートアップする。

その新ユニットのシングルのリード曲披露はライブの中盤に登場。小嶋凛・堤雪菜・広瀬ゆうきのユニット“aimai soleil”は「STEP BY STEP」のキャッチーなダンスで観客を巻き込み、一緒になって踊る。

続く旭優奈・春咲暖・星希成奏のユニット“OVERWHELM”の「Take you higher」では、クールなダンスと曲調で、オーディエンスはこの日いちばんの盛り上がりを見せる。

ユニットのラストを飾った工藤ひなき・巴奎依の“Priiry♡”は、「Kiss & Cry」の魅惑的な世界観で会場全体が一体となる。

後半はファンお馴染みの曲を立て続けに歌い、場内の興奮はマックス状態に。本編ラストは「七転八倒返り咲き」で締めステージを降りる。

アンコールでは本ツアーのTシャツに着替えて登場。「JOYFUL∞でアンコール!!」「青春セッションPARADISE」とアップチューンの連打で場内を最高潮に盛り上げる。広瀬ゆうきは『前回のツアーは“A応Pってこんなグループなんだ!”を伝えたツアーだったんですけど、今回は“A応Pってこんな人たちがいるんだ!”ってことを伝えていきたいと思ってます!』とツアーへの意気込みを話したあと、再び「イントロデュースA応P」を歌い、ツアー初日を終えた。

A応Pの4th LIVE TOURはこの日を皮切りに2020年1月4日の東京・神田明神ホールまで、全13本が行われる。各詳細は公式サイトにて。

●A応P 4th LIVE TOUR 2019年9月16日@阿倍野ROCKTOWN/セットリスト

M-01. OVERTURE to LOOK at ME!!!

M-02. イントロデュースA応P

M-03. Never Say Never

M-04. アリノママMY WAY

M-05. 未来へつなげ

M-06. SMILE ON YOU

M-07. COSMIC MAGIC STARS

M-08. あのね、キミだけに

M-09. STEP BY STEP (ユニット:aimai soleil)

M-10. Take you higher (ユニット:OVERWHELM)

M-11. Kiss &Cry (ユニット:Priiry♡)

M-12. 全力バタンキュー

M-13. MISSION→

M-14. 二次元ポケット

M-15. 七転八倒返り咲き

<ENCORE>

M-16. JOYFUL∞Pでアンコール!!

M-17. 青春セッションPARADISE

M-18. イントロデュースA応P

第一話『異世界で出会ったのは必然ですか?』

企画・原案:Citrolarme/脚本:藤原新太

次回、第二話『青春乙女は異世界転生の夢を見ない』は福島公演にて公開