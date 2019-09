A応Pから生まれたグループ内ユニットの新曲が収録されたCD3枚が、2019年9月18日(水)に一般発売されることが決定。また、A応P 4th LIVE TOUR開催を記念し、ツアー初日の9月16日(月・祝)に大阪公演会場内にてCD先行発売が実施される。

新ユニットは「Vitamin × POP」をテーマとした小嶋凛、堤雪菜、広瀬ゆうきによるユニット『aimai soleil』(アイマイソレイユ)、「Cool × ROCK」をテーマとした旭優奈、春咲暖、星希成奏によるユニット『OVERWHELM』(オーバーウェルム)、「Mystic × GOTHIC」をテーマとした巴奎依と工藤ひなきによるユニット『Priiry♡』(ぷりりー)の計3ユニット。

発売されるCDのタイトルは、「STEP BY STEP」/aimai soleil from A応P、「Take you higher」/OVERWHELM from A応P、「Kiss & Cry 」/Priiry♡ from A応P。各CDに収録されている楽曲と、ツアー楽曲の「イントロデュースA応P」は、9月16日(月・祝)の深夜(24時頃)から各音楽配信サービスにて配信予定となっている。

aimai soleil from A応P

OVERWHELM from A応P

Priiry♡ from A応P

また、9月7日(土)午前10時より、2020年1月4日(土)東京の神田明神ホールで行われる最終公演のチケット一般発売がスタートするので、こちらもチェックしておきたい。各詳細は公式サイトにて。