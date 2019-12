NHKは24日、大みそかに放送される『第70回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:15~23:45)で、SixTONES・Snow Man率いるジャニーズJr.がスペシャルパフォーマンスを披露することを発表した。

今年7月に亡くなったジャニー喜多川さん。男性アイドルを数多くプロデュースし、演出家としても活躍。日本のエンターテインメント界に計り知れない足跡を残した。そしてその遺伝子は、いまも熱く息づいており、ジャニーさんがプロデュースした多くのタレントたちが、生前ジャニーさんが指し示した“道”を歩み続けている。

ジャニーさんは、東京オリンピック・パラリンピックをとても楽しみにしていたという。世界各地からアスリートはじめ多くの人が東京に集う平和の祭典を自身の目で見ることは叶わなかったが、夢や希望、そして平和にみちあふれる“2020年の東京の姿”を思い描いた舞台を、プロデュースしていた。

そこで今回、そうした思いの詰まったミュージカルの中で歌われる「LET'S GO TO EARTH」、「Let's Go to Tokyo」を、SixTONES・Snow Man率いるジャニーズJr.がパフォーマンス。ジャニーさんの思いを受け継いだ、夢と希望にあふれるシーンを紅白の舞台から届ける。

SixTONESのジェシーは「ジャニーさんが伝えてきたこと、叶えてきたこと、今後も受け継ぎジャニーズの新時代をつくれるように、思いを伝えていきたいです。素晴らしい日本のエンターテインメントを届けます」と意気込み、Snow Manの岩本照も「ジャニーさんの作り上げてきた、そして、これからも受け継がれていく日本のエンターテイメントの真髄を胸に、ステージに立たせていただきたいと思います」と力強くコメントしている。