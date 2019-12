大みそかに放送される『第70回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:15~23:45)の曲目が20日、発表された。また、見どころと追加ゲストも発表された。

水森かおりは、「高遠 さくら路 ~イリュージョンスペシャル~」を披露。昨年の水森のシーンでも話題になった世界的イリュージョニスト・メイガスが今年も登場する。「“芸能界の大物”がイリュージョンに参加するとのうわさも!?」とのことだ。

“けん玉大使”でおなじみの三山ひろしは「望郷山河 ~第3回 けん玉世界記録への道~」とし、3回目のギネス世界記録に挑戦する。紅白のステージで、おととしの失敗を経て昨年達成した「連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列」世界記録。今年はさらに、それを超える記録に挑む。そして芸能界から次々と参加の希望が。昨年に引き続きDJ KOO、さらにNON STYLEの石田明が参加する。

ゆずは「紅白SPメドレー 2019-2020」と題し、「栄光の架橋」そして「SEIMEI」へのメドレーで、音楽プロデューサー・松任谷正隆氏とスペシャルコラボレーションを果たす。松任谷氏が編曲を手がけた「栄光の架橋」。この曲の紅白での共演は、2004年以来15年ぶり。さらに今年、弾き語り楽曲として発表した「SEIMEI」を、新アレンジでテレビ初披露する。

RADWIMPSの「天気の子 紅白スペシャル」では、紅白初出場の三浦透子が参加。世界中で大ヒットした映画『天気の子』の世界観そのままに、紅白スペシャルバージョンで届ける。

福山雅治は、神奈川・パシフィコ横浜で開催されるライブ会場から中継出演。「デビュー30周年直前SPメドレー」を披露する。

『第70回NHK紅白歌合戦』出場歌手・曲目

※50音順(カッコ内は出場回数)

■紅組

aiko(14)「花火」

いきものがかり(11)「風が吹いている」

石川さゆり(42)「津軽海峡・冬景色」

AKB48(12)「恋するフォーチュンクッキー~紅白世界選抜SP~」

丘みどり(3)「紙の鶴」

欅坂46(4)「不協和音」

坂本冬美 (31)「祝い酒 ~祝!令和バージョン~」

椎名林檎(7)「人生は夢だらけ~お願いガッテン篇~」

島津亜矢(6)「糸」

Superfly(4)「フレア」

天童よしみ(24)「大阪恋時雨」

TWICE(3)「Let's Dance Medley 2019」

乃木坂46(5)「シンクロニシティ」

Perfume(12)「FUSION - 紅白Ver. -」

日向坂46(初)「キュン」

Foorin(初)「パプリカ -紅白スペシャルバージョン-」

松田聖子(23)「Seiko Best Single Medley」

MISIA(4)「アイノカタチメドレー」

水森かおり(17)「高遠 さくら路 ~イリュージョンスペシャル~」

LiSA(初)「紅蓮華」

Little Glee Monster(3)「ECHO」



■白組

嵐(11)「嵐×紅白 スペシャルメドレー」

五木ひろし(49)「VIVA・LA・VIDA!~生きてるっていいね!~」

Official髭男dism(初)「Pretender」

関ジャニ∞(8)「関ジャニ∞ 前向きにきばってこーぜ!OSAKAメドレー」

Kis-My-Ft2(初)「Everybody Go」

King & Prince(2)「King & Prince ~紅白スペシャルメドレー~」

King Gnu(初)「白日」

郷ひろみ(32)「2億4千万の瞳 -エキゾチック “GO!GO!” ジャパン-」

GENERATIONS(初)「EXPerience Greatness」

純烈(2)「純烈のハッピーバースデー」

菅田将暉(初)「まちがいさがし」

DA PUMP(7)「DA PUMP ~ONE TEAMメドレー~」

氷川きよし(20)「紅白限界突破スペシャルメドレー」

福山雅治(12)「デビュー30周年直前SPメドレー」

Hey! Say! JUMP (3)「上を向いて歩こう ~令和スペシャルバージョン~」

星野源(5)「Same Thing」

三浦大知(3)「Blizzard」

三山ひろし(5)「望郷山河 ~第3回 けん玉世界記録への道~」

山内惠介(5)「唇スカーレット」

ゆず(10)「紅白SPメドレー 2019-2020」

RADWIMPS(2)「天気の子 紅白スペシャル