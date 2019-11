福山潤

2020年1月8日(水)にリリースされる声優・福山潤の2ndアルバム『P.o.P -PERS of Persons-』のジャケット写真が公開された。

今回はミュージックビデオの撮影を含めて、台湾ロケが実施され、ジャケット写真は台北の街並みを一望できる「象山」というスポットでの撮影とのこと。青空のもとで撮影されたカットが目を引くジャケットとなっている。

さらに、2ndアルバム『P.o.P -PERS of Persons-』の収録楽曲も公開。全12曲入りのフルアルバムで、うち8曲は完全新曲となる。作家も豪華な布陣となっており、福山本人も世代で何度も聴いていたというアーティスト・TM NETWORK 木根尚登からの提供楽曲や、ラッパーのKEN THE 390とのコラボ楽曲なども収録されており、福山潤のアーティストとしての新たな一面が期待できる。また、「Glowing with you」は今年9月に有楽町朝日ホールで実施されたスペシャルミニライブの企画「じゅんじゅんと歌詞を作ろう」で、ファンより募った歌詞を入れ込んで作った1曲となっている。

初回限定盤

きゃにめ限定盤

通常盤

初回限定盤ときゃにめ限定盤には特典DVDの封入も決定しており、表題曲「パース・オブ・パーソンズ」、KEN THE 390とのコラボ楽曲「Start」のミュージックビデオに加え、きゃにめ限定盤では、台湾での撮影のメイキングムービーや、今年の頭に実施された「Tightrope」リリースイベントのメイキング&ダイジェストムービー、9月に開催された「dis-communicate」Special Mini Live メイキング&ダイジェストムービーも収録される。各詳細は公式サイトにて。