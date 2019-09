声優・福山潤の2ndアルバム『P.o.P –PERS of Persons-』が2020年1月8日(水)に発売されることが決定した。

本作は、2018年にリリースしたシングル「Tightrope」、2019年4月リリースのタイアップシングル「dis-communicate」ほか全12曲を収録予定となっている。今回のコンセプトは「パースペクティブ(距離)」。 あらゆるモノや場所などの物理的な距離から、いろいろな人との関わりや物事への見通し方、将来の展望など、福山潤が今語る等身大の自分を楽しく面白く、そしてクールに音に乗せて届ける。楽曲サポートにはOOPARTZ、さらにQ-MHzからの提供と、豪華作家陣で構成。また、アルバム収録楽曲として、『ヒプノシスマイク』の楽曲制作にも参加している、KEN THE 390とのコラボ曲「Start」の制作が発表された。こちらは、東京都町田市とのタイアップアニメの主題歌に起用されるとのこと。同アニメの詳細は追って発表されるが、福山が声優として出演することも決定している。

さらに、アルバム収録の表題曲「パース・オブ・パーソンズ」のMV short ver.が公開。今回はなんと台湾でのオールロケで、次々と変わる映像展開や、打ち上げ花火を背にしてルーフトップバスの上で歌うシーンは必見。楽曲の制作は、作詞:福山潤・松井洋平、RAP詞:RYUICHI、作編曲:JUVENILEという布陣で、3rdシングル「dis-communicate」と同様、福山潤と松井洋平の共作詞となる。

また、アルバム発売を記念して、2020年2月1日(土)に大阪、8日(土)に東京でのお渡し会イベントの開催が決定。対象商品の予約もしくは購入で応募が可能となる。さらに、2ndアルバムの店舗オリジナル特典一覧も公開されているほか、2020年4月18日(土)に中野サンプラザにてワンマンライブの開催も決定している。各詳細は公式サイトにて。

なお、2ndアルバム『P.o.P –PERS of Persons-』は初回限定盤、通常盤、きゃにめ限定盤の3形態で、映像特典として、初回限定盤には、表題曲「パース・オブ・パーソンズ」のミュージックビデオ、メイキング映像 in 台湾、また、きゃにめ限定盤にはそれに加え、メイキング映像 in 台湾のロングバージョン、2019年1月開催2ndシングル「Tightrope」メイキング映像ほかが収録される。また、本日9月16日(月)23:59までにきゃにめにて3形態すべてを予約すると限定で「スペシャル缶バッジ2個セット」がプレゼントされるので、こちらもあわせてチェックしておきたい。

スペシャル缶バッジ2個セットのイメージ

●2ndアルバム『P.o.P –PERS of Persons-』収録曲「パース・オブ・パーソンズ」MV short ver.