フジテレビ系音楽特番『2019FNS歌謡祭』(第1夜 12月4日18:30~23:28、第2夜 同11日19:00~23:28)の第2弾出演アーティストが21日、発表された。

今回発表されたのは、第1夜に出演する22組、第2夜に出演する32組。また、新たな企画も発表された。

第1夜では、堂本光一が主演・脚本・演出・音楽すべてを手がけ、日本一チケットが取れないと言われているミュージカル『Endless SHOCK』が、『FNS歌謡祭』だけの特別演出で、舞台そのままの迫力のフライングをグランドプリンスホテル新高輪・飛天で披露。

名物のミュージカルメドレーでは、来年6月に日本人キャストで初上演される『ヘアスプレー』カンパニーが登場。渡辺直美、Crystal Kayらがダンスナンバーを披露する。さらに、大人気ミュージカル『エリザベート』の名曲「闇が広がる」を井上芳雄と京本大我(SixTONES/ジャニーズJr.)が競演。『オペラ座の怪人』のメインテーマを山崎育三郎と濱田めぐみが大迫力のパフォーマンス。城田優が主演・演出で注目を集める新作『ファントム』からは、城田と木下晴香が「あなたこそ音楽」を披露する。

秋元康氏が『2019FNS歌謡祭』のために書き下ろしたデュエットソングを、鈴木雅之と白石麻衣(乃木坂46)が歌い上げる。

第2夜では、「木梨ファンク ~NORI NORI NO-RI~」でソロデビューしたとんねるずの木梨憲武が登場。

また、ミュージカル『ミス・サイゴン』から市村正親が、来年5月からの公演で新キャストとして参加する大原櫻子、海宝直人らとともに登場。来年3月に日本人キャストで初上演する新作ブロードウェイミュージカル『アナスタシア』から、葵わかな、海宝直人が登場。7月から上演される人気コミック『四月は君の嘘』の舞台からは、小関裕太、生田絵梨花をはじめ、キャスト全員が出演して、いち早く作品の魅力を披露する。さらに、石丸幹二、伊礼彼方、ソニン、中川晃教ら、ミュージカルスターも集結し、それぞれが演じた役をそのままに、一夜限りの名曲メドレーを披露する。

11月21日現在の出演アーティストは以下のとおり(★…第1夜の新規発表)

●第1夜

AI

蒼井翔太

Aqours

嵐

★アリス

生田絵梨花

★ISSA (DA PUMP)

★井上芳雄

AKB48

EXILE

大原櫻子

関ジャニ∞

★木下晴香

★京本大我(SixTONES/ジャニーズJr.)

KinKi Kids

久保田利伸

劇団四季

CHEMISTRY

★倖田來未

★郷ひろみ

ゴスペラーズ

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

椎名林檎

ジェジュン

JUJU

★城田優

★鈴木雅之

★Takamiy

★デーモン閣下

★東京スカパラダイスオーケストラ

中元みずき

★夏川りみ

NEWS

乃木坂46

秦 基博

★濱田めぐみ

平井 堅

広瀬香美

★Foorin

Hey! Say! JUMP

槇原敬之

三浦大知

三浦春馬

水樹奈々

宮野真守

★宮本笑里

May J.

森高千里

★薬師丸ひろ子

★山崎育三郎

★LA DIVA(森山良子/平原綾香/新妻聖子/サラ・オレイン)

★LiSA

Little Glee Monster

★『Endless SHOCK』(堂本光一/中山優馬/前田美波里 他)

★ミュージカル『ヘアスプレー』(渡辺直美/Crystal Kay 他)

●第2夜(すべて新規発表)

いきものがかり

石丸幹二

伊礼彼方

亀梨和也

Kis-My-Ft2

木梨憲武

King & Prince

欅坂46

コブクロ

THE YELLOW MONKEY

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

ジェニーハイ

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ジャニーズWEST

Sexy Zone

ソニン

DA PUMP

DEAN FUJIOKA

東方神起

ナオト・インティライミ

中川晃教

Perfume

BiSH

日向坂46

V6

フェアリーズ

MAN WITH A MISSION

山崎育三郎

和田アキ子

ミュージカル『アナスタシア』(葵わかな/海宝直人)

ミュージカル『四月は君の嘘』(小関裕太/木村達成/生田絵梨花 他)

ミュージカル『ミス・サイゴン』(市村正親/大原櫻子 他)













































第1夜出演アーティスト