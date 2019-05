2019年7月からの放送開始が決定したTVアニメ『うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。』より、オープニング・テーマおよびエンディング・テーマ情報が公開された。

オープニング・テーマはラティナ(cv. 高尾奏音)が歌う「I'm with you」、エンディング・テーマは、デイル(cv. 岡本信彦)が歌う「This is 勇者, but 残念!?」に決定。さらに、オープニングテーマを歌うラティナ役の高尾奏音のアーティスト写真も公開されている。なお、両主題歌シングルは7月24日(水)に同時発売される。





高尾奏音

また、TVアニメの放送に先駆け、6月30日(日)に第1~2話先行上映会、キャスト出演生放送の実施が決定。先行上映会は、東京・ユナイテッド・シネマ豊洲にて6月30日(日)の13:00より開催予定で、高尾奏音、岡本信彦ほかのキャストトークショーも予定されている。そして、「『うちの娘。』保護者観覧放送第1回」は、6月30日(日)の21:00よりスタート。こちらも高尾奏音、岡本信彦が出演し、TVアニメ放送直前を盛り上げる。

TVアニメ『うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。』は、2019年7月よりTOKYO MXほかにて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)CHIROLU・ホビージャパン/白金の妖精姫を見守る会