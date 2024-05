アイドルグループ・関ジャニ∞が7日、大阪市此花区のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)で行われた冬の期間限定イベント「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」(11月9日~)の開幕セレモニーに登場。昼に体験したミニオンたちが繰り広げる「イエロー・クリスマス」の感想を語った。

この日、報道陣に向けて「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」を公開。パーク開業以来初のクリスマス・アンバサダーに就任した関ジャニ∞のメンバーも、ひと足早く体験した。

今年の冬は、ミニオンたちがテーマカラーの“イエロー”をモチーフにハチャメチャなクリスマスを繰り広げる昼のプログラム「イエロー・クリスマス」を展開。クリスマス衣装のミニオンをはじめ、グルーやサンタクロースが登場する「ミニオン・ハチャメチャ・クリスマス・パーティ」を開催する。また、人気エリア「ミニオン・パーク」がエリア誕生以来初となるクリスマス装飾で彩られ、クリスマス衣装のミニオンたちと触れ合える「ミニオン・グリーティング」なども実施する。

「イエロー・クリスマス」の感想を聞かれ、安田章大は「ミニオン大好きなんです。可愛いキャラクターで、それがハチャメチャなクリスマスを巻き起こしてくれて、冬の寒さを忘れるくらいエネルギッシュで力に満ちあふれたものになっている」とミニオン愛あふれるコメント。クリスマス衣装のミニオンにもメロメロの様子で、「もともと可愛いのに…」と言うと、村上信五が「安田君も負けないくらい可愛い」といじって笑いを誘った。

自身のメンバーカラーが黄色である錦戸亮は「僕はイメージカラーが黄色。黄色っていろんな色の中でめちゃめちゃフューチャーされるわけではないですけど、ミニオンたちといたら主役ですから。いい気分ですね」と誇らしげに話し、「黄色で埋め尽くしてほしいです」と期待。横山裕は「赤と緑のイメージがクリスマスは強いですけど、黄色が入って、また新しい魅力のクリスマスが見られるんじゃないかと思いました」と話した。

関ジャニ∞は、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」エリアのキャッスル・ショー「ホグワーツ・マジカル・ナイト~ウインター・マジック~」(11月9日~2019年2月28日)、今年でフィナーレを迎えるクリスマス・ライブショー「天使のくれた奇跡III~The Voice of an Angel~」(11月9日~2019年1月6日)も鑑賞し、大満足の様子だった。

ミニオン写真=画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

Despicable Me, Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios.Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All Rights Reserved.