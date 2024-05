アイドルグループ・関ジャニ∞が、大阪市此花区のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)のクリスマス・アンバサダーに就任した。同パークのシーズナル・イベントにおけるアンバサダー任命は開業以来初となる。

関ジャニ∞にとって、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのクリスマスイベントは、14年前にデビューイベントを開催し、グループとしての歴史がスタートした思い出深い場所。そして、今年から「大阪観光シンボルキャラクター」を務める同グループが、CMや公式サイトなどを通じてクリスマスイベント「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」(11月9日~2019年1月6日)の魅力を全国に発信する。

丸山隆平は「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、自分自身も楽しんでいるのですが、家族や友だちなど身近な人が笑顔になってくれるのでとても好きな場所です。エイターやユニバーサル・スタジオ・ジャパンのファンの方々もこのウインター・イベントを大切な人と見てほしいと思います。今年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのクリスマス、楽しんでください」とアンバサダーとしての意気込みをコメント。

錦戸亮も「たぶんメンバーの中で、僕が一番ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行って楽しんでいると思います。10年目となる『天使がくれた奇跡』シリーズが今年ついにラストを迎え、そのような節目の年にアンバサダーに任命されたことを、とてもうれしく思っています。今年ラストの『天使がくれた奇跡』をぜひ皆さんも体験してください」と呼びかけている。

今年の「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」では、世界的にも評価されてきたクリスマス・ライブショー「天使のくれた奇跡」シリーズが、10年目の今冬、いよいよグランドフィナーレを迎える。また、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、冬の魔法界を象徴するキャッスル・ショー「ホグワーツ・マジカル・ナイト」が進化。2014年のエリア誕生以来、史上最大の冬の魔法が登場する。

さらに日中には、大人気のミニオンたちが繰り広げる“ハチャメチャ”なクリスマス・エンターテイメント「ミニオン・ハチャメチャ・クリスマス・パーティ」を開催。「ミニオン・パーク」もエリア誕生以来初となるクリスマス装飾で彩られ、一日中、ミニオンたちとハチャメチャなクリスマスが楽しめる。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

Despicable Me, Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios. Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All Rights Reserved.

HARRY POTTER characters, names and related indicia are (C) & Warner Bros. Entertainment Inc. J.K. ROWLING`S WIZARDING WORLD J.K. Rowling and Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s18)