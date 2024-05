大阪市此花区のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)で7日、冬の期間限定イベント「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」(11月9日~)が報道陣向けに初公開され、キャッスル・ショー「ホグワーツ・マジカル・ナイト~ウインター・マジック~」(11月9日~2019年2月28日)をお披露目。ショー終了後にクリスマス・アンバサダーに就任した関ジャニ∞がサプライズ登場した。

「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」エリアで開催される「ホグワーツ・マジカル・ナイト」は、プロジェクションマッピングを用いてホグワーツ城に冬の魔法界のさまざまな光景が映し出されるキャッスル・ショー。2年目の今年はさらにスケールアップし、ホグワーツ魔法魔術学校の生徒による魔法で、ホグワーツ城に雪や光のランタン、雪だるまなど、次から次へと切り替わる美しいシーンで観客を魅了した。

ショー終了後に、関ジャニ∞のメンバー全員が、ホグワーツ魔法魔術学校のマフラーを身をまとって登場。会場から「キャー!」と歓声が沸き起こった。そして、関ジャニ∞のメンバーが、手に持っていた杖を高く掲げ、「ルーモス」の呪文を唱えると、ホグワーツ城が光り輝き、その美しさに拍手が。関ジャニ∞のメンバーは、その後のフォトセッションでも「ルーモス!」と呪文を繰り返して楽しんでいた。

なお、USJの公式サイトでは、関ジャニ∞が出演する「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」のテレビCMを公開中。また、人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」に関ジャニ∞の楽曲「All you need is laugh」が11月7日~2019年1月6日の期間限定で搭載される。