アイドルグループ・関ジャニ∞が出演する、大阪市此花区のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の期間限定イベント「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」のテレビCMが19日、公式サイトにて公開された(テレビ放映は10月22日~一部地域にて)。また、人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」に、関ジャニ∞の楽曲「All you need is laugh」が期間限定で搭載されることも決定した。

同CMでは、今年から「大阪観光シンボルキャラクター」としての活動も担い、パーク開業以来初となるクリスマス・アンバサダーに就任した関ジャニ∞が全員そろって出演。“大切な人”と“大切な思い出”を分かち合うことができる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのクリスマスイベントの魅力を発信する。

CMは、パークの中でメンバーが、「急げ!」(村上信五)、「はじまるぞ!」(丸山隆平)、「もう最後やぞ!」(大倉忠義)と、2008年の登場以来、300万人ものゲストに感動を届けてきたクリスマス・ライブショー「天使のくれた奇跡III ~TheVoice of an Angel~」のグランドフィナーレに駆け付けるシーンから始まる。

中盤では、今年で10年目を迎える「天使のくれた奇跡」シリーズの過去映像が流れ、数々の名シーンと名曲、ゲストの表情が感情を高める。ラストシーンでは、ショーのフィナーレを飾る壮大なプロジェクション・マッピングとクリスマスツリー、そして色とりどりの特殊花火が華やかに彩り、まばゆい光に包まれる関ジャニ∞が全員でショーを見ながら、感動と幸福感たっぷりの表情を浮かべる。

また、お気に入りのBGMを選びジェットコースターを楽しめる大人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」に、関ジャニ∞の楽曲「All you need is laugh」が11月7日~2019年1月6日の期間限定で搭載されることが決定。錦戸亮、安田章大が作詞・作曲を担当したこの楽曲は、大阪を舞台にした楽曲で、歌詞に「USJ」も登場する。