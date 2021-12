ビル・ゲイツと共同でマイクロソフトを創業したポール・アレンが10月15日に死去した、まだ65歳だった。悪性リンパ腫との闘病の末だった。

ポール・アレンはシアトルの名門私立レイクサイド中学・高校で2歳年下のビル・ゲイツと出会い、プログラムの面白さにはまった。高校在学中に会社設立、システム開発の受注を開始した。後にマイクロソフトを設立するが詳細は割愛しよう。

ポール・アレンは1953年1月21日生まれで、同級生のミュージシャンにはチープ・トリックのロビン・ザンダー、1953年1月23日生まれ。お! 2日違いだっ。そしてシンディ・ローパーは1953年6月22日生まれでした。

ウッドストックでジミヘンが実際に弾いていたストラトキャスターを75万ドルで落札した話は有名(ホントか?)ですが、高じて博物館も建ててしまったのでした。ウッドストックのストラトって、あのジッポオイルで焼かれた焦げ焦げのでしょうかね?

「ジミヘン博物館」(正式名称 : エクスペリエンス・ミュージック・プロジェクト)と言い切ってしまうと語弊があるが、名称からしてジミヘンだよね。でも現在は「MoPOPポップカルチャー博物館」と名称変更し、ポップのみならず、映画やアートについても所蔵する博物館となっている。

どういういきさつかは知らないが、ポール・アレンはジョー・ウォルシュとリンゴ・スターと一緒のステージに立ってます。4:40あたりから、なにやらジョー・ウォルシュにささやかれた後、ポール・アレンのギターソロが聴けます

盟友ビル・ゲイツもコメントを出しています。

Paul deserved more time in life. He would have made the most of it. I will miss him tremendously. https://t.co/npPAjGCCsc