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お知らせ

「マイクロソフト」の最新情報・話題まとめ

日本マイクロソフト、米Microsoftに関する多彩な情報を盛りだくさんで発信。

2019年04月06日(土)

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PowerShell CoreからSSHリモート接続を利用する方法

開発/エンジニア 04/06 18:24

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Windows 10ミニTips 第366回 スタートメニューから複数のアプリを同時に起動する

Windows 04/06 00:00

2019年04月05日(金)

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Windows 10次期アップデート、次週リリースプレビューから提供スタート

Windows 04/05 08:05

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Windows 10ミニTips 第365回 コマンドラインからOffice 365を更新する

Windows 04/05 00:00

2019年04月03日(水)

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マイクロソフト+BMWが提携、Open Manufacturing Platformを発表

情報システム 04/03 14:26

2019年04月02日(火)

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キングソフトのWPS OfficeをさくらのVPS for Win Serverで提供

情報システム 04/02 12:52

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新Microsoft EdgeはChrome拡張機能をサポート - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 04/02 11:03

2019年03月30日(土)

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Windows 10ミニTips 第364回 InstagramのWindowsアプリを複数のPCにインストールする

Windows 03/30 00:00

2019年03月29日(金)

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Windows 10ミニTips 第363回 Win+Xメニューの項目をカスタマイズする

Windows 03/29 00:00

2019年03月27日(水)

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PC手配も移行作業もギリギリだと間に合わない！“さらばWin7”時代のビジネスPC選び 第2回 Windows7から10への移行に際して 注意したいデータ移行のポイントを整理する

SOHO/SMB PR 03/27 10:00

2019年03月26日(火)

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Microsoft、Windows 7のサポート終了に向けて情報公開

セキュリティ 03/26 10:40

2019年03月25日(月)

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Windows Virtual Desktopから考えるPC利用スタイルの変化 - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 03/25 22:17

2019年03月23日(土)

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Windows 10ミニTips 第362回 見えないポインタにさよなら! マウスカーソルを大きく表示する

Windows 03/23 00:00

2019年03月22日(金)

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Windows 7にリマインダー、延長サポート終了前に

Windows 03/22 15:27

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Windows 10ミニTips 第361回 PCが自動でWi-Fiにつながないようにする

Windows 03/22 00:00

2019年03月19日(火)

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ひとり情シスTips 第2回 ひとり情シスのWindows Server 2008、まずはAzure移行を考えるべき理由

情報システム PR 03/19 11:00

2019年03月18日(月)

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なぜ「りんな」は高校を卒業するのか？ - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 03/18 18:52

2019年03月16日(土)

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Windows 10ミニTips 第360回 OneDriveの環境変数を活用する

Windows 03/16 00:00

2019年03月15日(金)

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おめでとう、AI「りんな」が高校卒業

ソフト 03/15 12:05

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Windows 10ミニTips 第359回 「FAX受信者」はもういらない? 「送る」メニューから削除する

Windows 03/15 00:00

2019年03月14日(木)

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Windows 10上でAndroidを操作する新機能登場

開発/エンジニア 03/14 14:22

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Windowsスマートチューニング 第460回 Win 10編: OneDrive関連のコンテキストメニュー項目を非表示にする

Windows 03/14 00:00

2019年03月13日(水)

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マイクロソフト、3月セキュリティ更新プログラム公開 - 脆弱性悪用確認

セキュリティ 03/13 16:05

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Windows 10プレビュー、PCからAndroidスマホを操作するミラーリング機能

Windows 03/13 11:48

2019年03月12日(火)

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仕事に役立つOfficeの使い方 第138回 [Excel] 数値を四捨五入・切り捨て・切り上げ - ROUND関数の基本

ソフト 03/12 12:00

2019年03月11日(月)

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UWP版電卓もOSS化。加速するMSのオープンソース戦略 - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 03/11 17:08

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Windows 10、稼働デバイスが8億台突破

開発/エンジニア 03/11 14:41

2019年03月09日(土)

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Windows 10ミニTips 第358回 UWP版Skypeが自動起動しないようにする

Windows 03/09 00:00

2019年03月08日(金)

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Windows 10ミニTips 第357回 Windows 10 バージョン1809でもドットで始まるファイルを作成する

Windows 03/08 00:00

2019年03月07日(木)

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Microsoft「アプリ開発者契約」改定、開発者の取り分が最大95％に

開発/エンジニア 03/07 11:37

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