歌手のアリアナ・グランデが子豚を飼い始めたようだ。絶対菜食主義者のビーガンで動物愛護家としても知られるアリアナが、婚約者のピート・デヴィッドソンと共に子豚を飼い始めたようで、その豚と戯れる動画や写真の数々をSNSに投稿した。

アリアナ・グランデの子豚 (c) instagram

豚の詳細についてはキャプションを付けず、ベッドの上でアリアナの首にすり寄る様子や、ピートの胸の上で眠る様子などを見せ、豚がすっかり2人になついている様子を伝えている。

そんな2人は交際をスタートさせて以来、わずか数週間で婚約し、今回は一緒にペットを飼い始めるなど進展の速さを見せている。

一見幸せな生活を送っているように見えるアリアナだが、先日には2年以上に渡って交際していたマック・ミラーが2週間前に過剰摂取と見られる原因で突然この世を去るショックなニュースにも見舞われていた。

そのマックに対してアリアナは、「私が19歳の時に会った日からあなたのことを大切に想ってきたし、これからもそれは変わらないでしょう」「あなたがもういないなんて信じられない。事態がのみ込めないの。私たちはこのことについて何度も話してきた。私はすごく怒ってるし、すごく悲しくてどうしていいか分からない。あなたは親友だった。長い間ね。何よりも、あなたを治してあげられなくて、痛みを取り除いてあげられなくて本当にごめんなさい。最高に親切で優しいあなたの心に相応しくない悪魔を本当に取り除いてあげたかったのに。今あなたが大丈夫なことを願っている。安らかに」と追悼メッセージを送っていた。

(C)BANG Media International