歌手のアリアナ・グランデ(24)と新恋人と思われるコメディアンのピート・デヴィッドソン(24)の2ショット写真が、インスタグラムで公開された。

2人は先週から交際を噂されているが、ピートがインスタグラムに、『ハリー・ポッター』のローブを着ている2人の写真を投稿したことで、それが事実であると認めたものとみられている。

スリザリンのローブを着たアリアナとグリフィンドールのローブ姿のピートの写真には、「秘密の部屋の扉が開かれた」とキャプションが付けられている。一方でアリアナは、インスタグラムのストーリーでステージに立つピートの姿を投稿した。

最近2年もの間交際をしていたマック・ミラーと破局したばかりのアリアナは、マックとの交際が有害なものであったと明かしていた。

アリアナは、マックと一緒にいるべきだと言うファンに対して、「彼がアルバムを書いてもらったからというだけで、有害な関係を続けるべきだなんて言って、女性の自重や自尊心を見下すのってどれほど不条理なのかな」「長年彼のことを気にかけたし、彼の禁酒もサポートしたし、彼の平穏を祈りもしたわ(そしてそれはこれからももちろん変わらない)。でも、自分のことを管理できない男性のことで女性を責めるなんて大きな問題よ」「彼が立ち直ること、そしてそういう立場にいる女性たちも同じような行動を取ることを願っているわ」と返していた。

