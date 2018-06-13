歌手のアリアナ・グランデ(24)がコメディアンのピート・デヴィッドソン(24)と婚約したと報じられている。『サタデー・ナイト・ライブ』などでおなじみのピートと交際を始めてわずか数週間しか経っていないアリアナだが、すでに2人が結婚に向けて動いていることを近しい関係者が明かした。

ピープル誌に対してその人物は「婚約したのは最近の話です。2人は素早く愛を見つけ、互いをいつも幸せにすると分かったのです。先週くらいからその話をし始めています。2人の間に隠し事はないのです」と話す。

アリアナはマック・ミラーとの破局発表後間もない5月にピートと交際をスタートし、その月末にピートが2人でおそろいの『ハリー・ポッター』のローブを着ている姿をインスタグラムに投稿することで交際を公にしていた。

今回の婚約報道に、周囲の人間も焦りすぎではないかとの見方を示しているが、アリアナは自ら「有害だった」と表現するマックとの関係を経て、愛を欲していたと言われている。アリアナを知る人物の1人は『エンターテイメント・トゥナイト』にこう明かした。

「アリアナは悪い恋愛をしていましたが、自分を大切にし、笑わせてくれて、幸せにしてくれる相手に出会えたんです。恋愛においてピートはとても優しく、全力投球なタイプとして知られています」「愛されることを求めていた女のこと、ピートのようなタイプの男性が付き合い始めたわけですから、すべてはものすごいスピードで進みますよ」「2人にとって、この恋愛は過去の関係に比べて天国のようなものなんです。2人はその天国にしがみつき、感激しているんですよ」

