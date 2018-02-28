キム・カーダシアン・ウェストが、代理母出産により夫・カニエ・ウェストとの間に先月誕生した次女シカゴちゃんの写真を初公開した。26日、自身のインスタグラムに2ショット写真を投稿し、「ベイビー、シカゴ」とコメントした。

ノースちゃん(4)、セイント君(2)に続いて、今回は代理出産によって生まれたシカゴちゃんだが、以前キムはその代理母に対してこう感謝の意を記していた。

「こんなことまで可能にした現代のテクノロジーに本当に感謝している。全員のためのものではないけど、代理母の人を本当に愛しているし、いまだかつてないほどの素晴らしい経験だった。彼女は最高の贈り物を私たちにくれたわ。赤ちゃんとの絆も一瞬で訪れ、あたかも既に長い時間を共に過ごしたことがあるかのようだった。代理母を持つのはとても特別なことよ。家族を増やすという夢を叶えてくれた。やっと私たちの女の子を家に迎えることができてとても興奮しているの」

また、代理出産を決意するまでの経緯も説明。「常に私は妊娠についての悩みを正直に打ち明けてきたわ。子癇前症や癒着胎盤はリスクの高い疾患だから、3人目の赤ちゃんを考えたとき、医者からは私が自ら出産することは母子共々安全なことではないと言われた。たくさんの選択肢について考慮した結果、カニエと私は代理出産という方法に決めたの」

さらに、「伝統的な代理出産は代理母の卵子と人工的に父親の精子を受精させて子供を作る方法だけど、今回私たちがしたのは私の受精卵をホストマザーの子宮に着床させるもので、赤ちゃんは遺伝子的にも私とカニエのものなの。知り合いに頼む方法もあれば、私たちがしたようにエージェントを介してもできるわ」と代理出産について語った。

