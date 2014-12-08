インスタグラム史上最多の「いいね！」を獲得したキム・カーダシアン・ウェスト、(左)とカニエ・ウェスト (C)BANG Media International

キム・カーダシアン・ウェストがインスタグラムに投稿した自身の結婚式写真が、史上最多数の「いいね！」を獲得した。

今年5月24日に、イタリアはフィレンツェで行われたキムと夫カニエ・ウェストの結婚式の1コマで2人がキスをしている写真をキムが自身のインスタグラムに投稿したところ、240万件の「いいね！」を記録。体の曲線を美しく見せるジバンシィの白いドレスに身を包んだキムとスマートな黒いタキシードと蝶ネクタイで決めたカニエが写っているその写真は、2人にとって夫婦になって初のロマンチックなキス写真だった。これは、画像共有SNS･インスタグラムの史上最多の記録だという。

ちなみに2位は、ジャスティン・ビーバーが投稿したセレーナ・ゴメスとの2ショットのモノクロ写真となっているが、キムたちの記録とは程遠い190万件の「いいね！」に留まっている。さらに3位にはアリアナ・グランデがマイリー・サイラスの頬にキスをしている写真で、184万「いいね！」を記録している。

また、インスタグラムは世界でもっともタグ付けされた場所のランキングも公開しており、1位はカリフォルニアのアナハイムにあるディズニーランド、2位はロサンゼルスのドジャー・スタジアム、3位はニューヨークにあるタイムズスクエアとなっている。

