モデルのカイリー・ジェンナー(20)の、先日生まれた赤ちゃんの写真がインスタグラム史上最多の「いいね」を獲得した。

6日、パートナーのトラヴィス・スコットとの間に誕生したばかりの女の子ストーミちゃんの写真を掲載したカイリーだが、この投稿がたった1日で同SNSで最も人気を博した写真となった。ストーミちゃんの小さな手がカイリーの親指を包むその写真には、現在1,500万以上の「いいね」が集まっている。

なお、今回カイリーが記録を更新するまでは、昨年2月にアップされたビヨンセの妊娠発表の写真がトップを走っていて、現在1,100万を超えた「いいね」となっている。

同SNSの代表はヴァラエティ誌を通して「世界で最も影響力のある著名人らが続々とインスタグラムで私生活をシェアしています。そしてインスタグラムの世界規模のコミュニティが一体となって喜びと祝福を表しているのです」と発表した。

そんなソーシャルメディアの人気の頂点に輝いたカイリーだが、先日のストーミちゃん誕生の際には同SNSにこのような声明文も投稿していた。

「色々噂されていたけど、ずっと隠しててごめんなさい。妊娠は公にしないって決めていたの。健康的に心の準備をすることが必要だったのよ。赤ちゃんは私の様々なストレスや感情を感じ取ってしまうとわかっていたから、この小さな命と幸せのためにも秘密にしていたの」「妊娠は私が生きてきた中で最も美しく、力強い、人生を変える経験だった。友達そして家族には特にこのイベントをできる限り秘密にしてくれたことに感謝している。2月1日に美しく健康な女の子が誕生した。この祝福をシェアせずにはいられなかったわ。これだけ愛と幸せを感じたのは初めて。泣き出しそうよ。みんな理解してくれてありがとう」

