ケイティ･ペリーとオーランド･ブルーム(C)BANG Media International

ケイティ・ペリー(32)とオーランド・ブルーム(39)が破局したようだ。およそ10カ月間に渡って交際していた2人は、お互いに納得した末に別れを決めたと報じられている。

ある関係者はイン・タッチ誌に「ハロウィーンから間もなくして、オーランドは友達にケイティと別れることに決めたと明かしていました。彼はただ結婚して子供を作る心の準備ができていないみたいですね」と話す一方で、別の関係者は「ケイティは2人が違う人生を送っているため、彼のことは好きだけど前に進む時が来たと言っていました」と語っている。

先月には、オーランドが新作『スマート・チェイス：ファイア&アース』の撮影のためにケイティの32歳の誕生日を一緒に過ごせなかったため、埋め合わせとして「埋もれるほど」の花束を贈っていたと報じられていた。

その当時、関係者は「オーランドはケイティの誕生日に埋もれるほどの花束を贈っていました。誕生日を一緒に過ごせないことをとても申し訳なく感じていたんです」「オーランドは新作の撮影で中国にいてとにかく多忙です。2人の関係はすこし冷めていますが、常にフェイスタイムで話したり携帯メールを交換したりしています。ケイティはオーランドのことを今でも王子様だと思っていますし、地球の反対側からサプライズで花束を贈ってくれたことに大感激していましたよ」と話していた。

誕生日当日は一緒に過ごせなかったというオーランドだが、別の日に開催された誕生会には参加していた。

(C)BANG Media International