ケイティ・ペリー(C)BANG Media International

ケイティ・ペリーは、恋人オーランド・ブルームの家が遠すぎることに不満を持っているようだ。オーランドには嫌なことがほとんどないというケイティだが、自宅のあるロサンゼルスからオーランドの住むマリブへの道のりには我慢ならないのだという。

ケイティはWWDのインタビューの中で、「私の彼はマリブに住んでいるんだけど、その道のりに慣れるまでには『冗談でしょ? どんな人生なの?』って気分だったわ。ふらっと立ち寄るとかなんてできないし、マリブには慣れないの。あと半分も行けば故郷のサンタバーバラまで着いてしまうほどの距離だから、だったらサンタバーバラに行ってしまおうって気になるの。海辺に住んでロスにも出やすいっていう考えは理解できるわ。でも正直言って遠すぎるの」と語った。

そんな不安をもらしたケイティだが、実際にはオーランドの自宅で半同棲状態のため、その長い道のりで通う必要もないようだ。ある関係者は「ケイティはオーランドのマリブの家で同棲しているも同然です。自分のクローゼットもありますし、専用のバスルームもあるくらいです。唯一欠けているものといえば飼い猫たちですね。オーランドは犬を飼っているので連れて来られないんです。まだハリウッドにも自宅を持ってはいますが、ほとんどそこにはいませんね」と話していた。

(C)BANG Media International